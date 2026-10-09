Στη Navanethem «Navi» Pillay το φετινό Νόμπελ Ειρήνης

Στη Navanethem “Navi” Pillay δόθηκε το φετινό Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2026, για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο.

Η Ναβανεθέμ Πιλάι είναι Νοτιοαφρικανή δικηγόρος, δικαστής και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το 2008 έως το 2014 υπηρέτησε ως Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

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WATCH LIVE: Join us for the announcement of the 2026 Nobel Peace Prize. Hear the breaking news first. Where are you watching from? #NobelPrize https://t.co/qO5tmqnGgk— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης έγινε στο Όσλο της Νορβηγίας, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες απονομές που έγιναν στη Στοκχόλμη στη Σουηδία. Υπενθυμίζεται ότι τα ονόματα των υποψηφίων του Νόμπελ Ειρήνης αποτελούν μυστικό μέχρι το τελευταίο λεπτό, καθώς ο κατάλογος των υποψηφίων δημοσιοποιείται 50 χρόνια μετά την απονομή του βραβείου.