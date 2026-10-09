Στη Navanethem «Navi» Pillay το φετινό Νόμπελ Ειρήνης
Είναι Νοτιοαφρικανή δικηγόρος, δικαστής και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Στη Navanethem “Navi” Pillay δόθηκε το φετινό Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2026, για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο.
Η Ναβανεθέμ Πιλάι είναι Νοτιοαφρικανή δικηγόρος, δικαστής και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το 2008 έως το 2014 υπηρέτησε ως Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
WATCH LIVE: Join us for the announcement of the 2026 Nobel Peace Prize. Hear the breaking news first. Where are you watching from? #NobelPrize https://t.co/qO5tmqnGgk— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026
Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης έγινε στο Όσλο της Νορβηγίας, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες απονομές που έγιναν στη Στοκχόλμη στη Σουηδία. Υπενθυμίζεται ότι τα ονόματα των υποψηφίων του Νόμπελ Ειρήνης αποτελούν μυστικό μέχρι το τελευταίο λεπτό, καθώς ο κατάλογος των υποψηφίων δημοσιοποιείται 50 χρόνια μετά την απονομή του βραβείου.
Ποια είναι η Ναβανεθέμ Πιλάι
Η Ναβανεθέμ Πιλάι (Navanethem Pillay) είναι Νοτιοαφρικανή δικηγόρος, δικαστής και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το 2008 έως το 2014 υπηρέτησε ως Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026
Προέρχεται από μια οικογένεια που ανήκει στη νοτιοαφρικανική μειονοτική ομάδα Ινδών Ταμίλ. Οι πρόγονοί της, που μετανάστευσαν από την Ινδία, εργάζονταν σε μια φυτεία ζαχαροκάλαμου. Ο πατέρας της ήταν οδηγός λεωφορείου και η μητέρα της νοικοκυρά. Οι γονείς της, που γεννήθηκαν στη Νότια Αφρική, ζούσαν με τις τέσσερις κόρες τους στο Clairwood, μια φτωχή συνοικία που δεν απέχει πολύ από το Ντέρμπαν, στην οποία ζούσαν περιορισμένα τα μέλη των ασιατικών μειονοτήτων λόγω της πολιτικής του απαρτχάιντ. Οι γονείς, σε αντίθεση με τις συνήθειες της εποχής, ενθάρρυναν τα παιδιά τους να σπουδάσουν ως δικηγόροι και διευθυντές. Η Pillay είναι πλέον χήρα και έχει δύο κόρες.
Σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιου του Νάταλ. Στην αρχή, επειδή στο καθεστώς του Απαρχάιντ κανένα δικηγορικό γραφείο δεν την προσλάμβανε, λόγω της καταγωγής της, άνοιξε δικό της δικηγορικό γραφείο και αγωνίστηκε ενάντια στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα της μέσα από την δουλειά της.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μετά από ένα διδακτορικό στο Χάρβαρντ έγινε δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο της νοτίου Αφρικής. Από το 2003 έως το 2008 ήταν δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, προτού γίνει Ύπατη αρμοστής των Ηνωμένων εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
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