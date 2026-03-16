Στενά του Ορμούζ: Αυτές είναι οι 5 ευρωπαϊκές χώρες που λένε «όχι» στον Τραμπ και αρνούνται να στείλουν ναυτική βοήθεια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις σε συμμάχους των ΗΠΑ και στην Κίνα, προκειμένου να εμπλακούν σε επιχείρηση που θα διασφαλίζει τη ναυσιπλοΐα και, κατά συνέπεια, τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να προσφέρουν ναυτικά μέσα, όπως ναρκαλιευτικά σκάφη, τα οποία διαθέτει η Ευρώπη σε μεγαλύτερο αριθμό από τις ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δείξει αντίσταση στην πίεση του Αμερικανού προέδρου.

Με ψυχρότητα αντιμετωπίστηκε η έκκληση του Τραμπ από χώρες, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, να στείλουν πολεμικά πλοία ώστε να συνδράμουν στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ, παρά το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις πλήττονται παγκοσμίως από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Κάποιοι εκφράζουν την άποψη ότι οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή θα μπορούσε να οδηγήσει αυτές τις χώρες σε άμεση συμμετοχή σε πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ιταλία είναι η πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή χώρα -μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Ελλάδα- που ανταποκρίθηκε αρνητικά στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, να συνδράμουν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ιταλία: «Δεν νομίζω ότι οι αποστολές μπορούν να επεκταθούν στα Στενά του Ορμούζ»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, τόνισε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ότι η Ιταλία στηρίζει την ενίσχυση των ναυτικών αποστολών της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, συμπλήρωσε: «Ωστόσο, δεν νομίζω ότι αυτές οι αποστολές μπορούν να επεκταθούν ώστε να συμπεριλάβουν τα Στενά του Ορμούζ, ειδικά επειδή είναι αποστολές κατά της πειρατείας και αμυντικές».

«Μη μας ζητάτε στρατεύματα και μηχανήματα» λέει το Λουξεμβούργο

Ότι η χώρα του δεν θα ενδώσει στον «εκβιασμό» των ΗΠΑ για να συμμετάσχει στον πόλεμο δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, λέγοντας: «Με δορυφόρους, με επικοινωνίες, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε χρήσιμοι. Αλλά μη μας ζητάτε στρατεύματα και μηχανήματα».

Βρετανία: «Δεν θα παρασυρθούμε στον ευρύτερο πόλεμο»

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, σε συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ, δήλωσε ότι ήταν ξεκάθαρος στους στόχους του σχετικά με τον πόλεμο. «Πρώτον, θα προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας στην περιοχή. Δεύτερον, ενώ λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και τους συμμάχους μας, δεν θα παρασυρθούμε στον ευρύτερο πόλεμο. Και, τρίτον, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια ταχεία επίλυση που θα επαναφέρει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα σταματήσει την ιρανική απειλή για τους γείτονές της», είπε.

Ο Στάρμερ ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι συνεργάζεται με συμμάχους για την εκπόνηση ενός σχεδίου σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ ταυτόχρονα έχει αντισταθεί στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να στείλει πολεμικά πλοία του Βασιλικού Ναυτικού για να διασφαλίσουν την ασφάλεια αυτής της ζωτικής ναυτιλιακής οδού.

Ελλάδα: «Δεν έχουμε καμία πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο»

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το τι θα πράξει η Ελλάδα αν η ΕΕ αποφασίσει την επέκταση της επιχείρησης «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Αθήνα, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν πρόκειται να εμπλακεί.

Σημείωσε, δε, ότι η επιχείρηση «Ασπίδες» είναι προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα για τη φύλαξη των πλοίων. «Η χώρα μας συνεχίζει και απευθύνει κάλεσμα στο Ιράν να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα, καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και επιστροφή στη διπλωματία. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Γερμανία: «Δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ»

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας απάντησε αρνητικά για ακόμη μία φορά στο πρόσφατο αίτημα των ΗΠΑ, που ζητούσε στρατιωτική συνδρομή από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την προστασία των Στενών του Ορμούζ.

«Αυτός ο πόλεμος δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ. Δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων και τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία με στόχο την υπεράσπιση των εδαφών της, ενώ δεν υπάρχει εντολή για την ανάπτυξή του».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «έχει καταστήσει σαφή τη θέση της», πρόσθεσε ο κ. Κορνέλιους και, κληθείς να σχολιάσει την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «δραματικών συνεπειών» σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν ανταποκριθούν, περιορίστηκε να σημειώσει ότι το Βερολίνο «έλαβε γνώση» της συγκεκριμένης τοποθέτησης και παρέπεμψε σε πρόσφατες δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ότι η Γερμανία δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος της συγκεκριμένης σύγκρουσης.

Αρνητικές απαντήσεις και από Ιαπωνία και Αυστραλία

Πέρα από την Ευρώπη, απάντησαν αρνητικά και άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία και η Ιαπωνία.

Η Ιαπωνία, η οποία –τουλάχιστον θεωρητικά– έχει αποκλείσει κάθε εμπλοκή σε πόλεμο μέσω του Συντάγματός της που εγκρίθηκε το 1947, «δεν προβλέπει» τέτοια ανάπτυξη, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι. Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι εκτίμησε ότι οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση θα ήταν «εξαιρετικά δύσκολη από νομικής πλευράς».

«Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στα Στενά του Ορμούζ», είπε παράλληλα η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας, Κάθριν Κινγκ.