Σρι Λάνκα: Τραγωδία με λεωφορείο που έπεσε σε γκρεμό – 15 νεκροί (Βίντεο)

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (04/09) στη Σρι Λάνκα, όταν έπεσε από γκρεμό ύψους 300 μέτρων ένα λεωφορείο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 16, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ορεινό δρόμο κοντά στην πόλη Wellawaya, περίπου 280 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Κολόμπο.

🇱🇰 Sri Lanka: A passenger bus skidded off the road and fell into a ravine in a mountainous area of Sri Lanka, killing 15 people and injuring 16. https://t.co/HeAtAKxJgI— Argonaut (@FapeFop90614) September 5, 2025

Σύμφωνα με το SkyNews, η μέχρι στιγμής έρευνα δείχνει ότι ο οδηγός του λεωφορείου ταξίδευε με υψηλή ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου πριν πέσει από τον γκρεμό.

Σε άθλια κατάσταση στο βάθος του γκρεμού δείχνουν τα τοπικά τηλεοπτικά πλάνα το λεωφορείο, ενώ ομάδες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών, αστυνομικών και εθελοντών, εργάστηκαν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για να μεταφέρουν τους τραυματίες.

200 Sri Lanka Army personnel, including specialized commandos, joined with local residents to carry out an overnight rescue after the Ella bus tragedy pic.twitter.com/Sx81O5rHW0— NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) September 5, 2025

Τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα με λεωφορεία είναι συχνά φαινόμενο στη Σρι Λάνκα, ειδικά στις ορεινές περιοχές του νησιωτικού κράτους, συχνά λόγω της κακής συντήρησης και του στενού πλάτους των δρόμων, καθώς και της απερίσκεπτης οδηγικής συμπεριφοράς.