Τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού – Εξετράπη σχολικό λεωφορείο
Στο όχημα επέβαινε μόνο ο οδηγός
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής στη λεωφόρο Συγγρού, όπου σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του.
Στο όχημα επέβαινε μόνο ο οδηγός, ενώ στο σημείο επικρατεί μποτιλιάρισμα.
Ειδικότερα, παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της οδού Χαροκόπου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις