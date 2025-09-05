Τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού – Εξετράπη σχολικό λεωφορείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής στη λεωφόρο Συγγρού, όπου σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του.

Στο όχημα επέβαινε μόνο ο οδηγός, ενώ στο σημείο επικρατεί μποτιλιάρισμα.

Ειδικότερα, παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της οδού Χαροκόπου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.