Τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού – Εξετράπη σχολικό λεωφορείο

Στο όχημα επέβαινε μόνο ο οδηγός

Τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού – Εξετράπη σχολικό λεωφορείο
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής στη λεωφόρο Συγγρού, όπου σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του.

Στο όχημα επέβαινε μόνο ο οδηγός, ενώ στο σημείο επικρατεί μποτιλιάρισμα.

Ειδικότερα, παρατηρούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της οδού Χαροκόπου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

