Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Σουηδία: Κατέρρευσε on air η υπουργός Υγείας – Έδινε την πρώτη της συνέντευξη Τύπου (Βίντεο)

Σοκάρουν οι εικόνες

Σουηδία: Κατέρρευσε on air η υπουργός Υγείας – Έδινε την πρώτη της συνέντευξη Τύπου (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό βίντεο με την κατάρρευση της υπουργού Υγείας της Σουηδίας Ελίζαμπετ Λανν ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Τρίτη 9/9.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρώτης της συνέντευξης Τύπου η υπουργός υγείας της χώρας έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε χτυπώντας μάλιστα το κεφάλι της στο βήμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, όσοι ήταν στην αίθουσα προσπάθησαν να την βοηθήσουν και την συνόδευσαν εκτός της αίθουσας.

«Δεν ήταν μια συνηθισμένη Τρίτη, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση σακχάρου» ανέφερε η ίδια λίγες ώρες μετά το περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ