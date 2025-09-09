Σουηδία: Κατέρρευσε on air η υπουργός Υγείας – Έδινε την πρώτη της συνέντευξη Τύπου (Βίντεο)

Ένα σοκαριστικό βίντεο με την κατάρρευση της υπουργού Υγείας της Σουηδίας Ελίζαμπετ Λανν ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Τρίτη 9/9.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρώτης της συνέντευξης Τύπου η υπουργός υγείας της χώρας έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε χτυπώντας μάλιστα το κεφάλι της στο βήμα.

Μάλιστα, όσοι ήταν στην αίθουσα προσπάθησαν να την βοηθήσουν και την συνόδευσαν εκτός της αίθουσας.

JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ— BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025

«Δεν ήταν μια συνηθισμένη Τρίτη, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση σακχάρου» ανέφερε η ίδια λίγες ώρες μετά το περιστατικό.