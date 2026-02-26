Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΔΙΕΘΝΗ

Σουηδία: Drone εντοπίστηκε κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle – Εξετάζεται αν είναι ρωσικό

Τι ανέφερε ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον

Σουηδία: Drone εντοπίστηκε κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle – Εξετάζεται αν είναι ρωσικό
Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε από το σουηδικό πολεμικό ναυτικό σε μικρή απόσταση από το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, ήταν πιθανότατα ρωσικό, ανέφερε σήμερα στο κανάλι SVT ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον.

Ο δρόνος προέρχεται «πιθανότατα από τη Ρωσία, δεδομένου ότι υπήρχε ένα ρωσικό στρατιωτικό πλοίο σε κοντινή απόσταση», διευκρίνισε.

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το Charles de Gaulle, στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμο, όπου έχει αγκυροβολήσει από το απόγευμα της Τρίτης το γαλλικό αεροπλανοφόρο. Ένα σουηδικό πολεμικό πλοίο που έκανε περιπολία στην περιοχή εντόπισε τον δρόνο και «έλαβε μέτρα για την εξουδετέρωσή του».

«Είναι πιθανόν να παραβιάστηκε ο σουηδικός εναέριος χώρος από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αυτό έγινε την ώρα που ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο βρισκόταν στο Έρεσουντ, εντός των σουηδικών χωρικών υδάτων», πρόσθεσε ο υπουργός.

Έρευνα για την υπόθεση διεξάγουν οι ένοπλες δυνάμεις της Σουηδίας.

