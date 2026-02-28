«Σώοι και αβλαβείς οι Αλί Χαμενεΐ και Πεζεσκιάν» λέει το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν

Στο γεγονός ότι τόσο ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ όσο και ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους στάθηκε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν στο Skynews «είναι όλοι ασφαλείς και αβλαβείς. Ναι, είχαμε και μερικούς ακόμη διοικητές που μαρτύρησαν ως αποτέλεσμα αυτής της τρομοκρατικής πράξης επιθετικότητας.

Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το ιρανικό έθνος, οι ένοπλες δυνάμεις μας, οι γενναίες ένοπλες δυνάμεις μας λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούν το Ιράν με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο».