Από θαύμα γλύτωσαν δύο χειριστές ταχύπλοου στη Νεβάδα των ΗΠΑ, όταν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα σε λίμνη, το σκάφος τους ανέπτυξε ταχύτητα 320 χλμ/ώρα και “πέταξε” στον αέρα.

Συγκεκριμένα, το ατύχημα συνέβη όταν οι χειριστές του ταχύπλοου, με ψευδώνυμα “Τζον Γουέιν” και “Κλιντ Ίστγουντ”, προσπάθησαν να σπάσουν το ρεκόρ των 331 χλμ./ώρα στον αγώνα Desert Storm Shootout.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, φαίνεται ότι το σκάφος τους, Skater 388 εκτοξεύτηκε στον αέρα, έκανε αρκετές περιστροφές και τελικά «έσκασε» με τη μύτη μέσα στο νερό.

Speedboat attempting to break 206 mph record flips dramatically on Lake Havasu, crashing into the water. Both racers from Freedom One Racing sustained minor injuries but are OK. High winds may have contributed to the incident. pic.twitter.com/wJvmKTuk76