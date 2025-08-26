Σοκ στο Παρίσι: 17χρονος Λίβυος βίασε τουρίστριας κοντά στον Πύργο του Άιφελ

Ένας 17χρονος Λίβυος συνελήφθη ύστερα από τον βιασμό μιας 32χρονης Ουκρανής τουρίστριας τα ξημερώματα της Τρίτης, στην περιοχή Champ-de-Mars, κοντά στον Πύργο του Άιφελ, στην Γαλλία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 2:40 π.μ., ο νεαρός φέρεται να έσυρε την γυναίκα πίσω από έναν θάμνο, όπου τη κακοποίησε σεξουαλικά. Οι φωνές της προκάλεσαν άμεση αντίδραση περιπολικού που βρισκόταν κοντά, με αποτέλεσμα ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται μεθυσμένος, να συλληφθεί επιτόπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ύποπτος δήλωσε ότι είναι 17 ετών και Λίβυος, ωστόσο η ταυτότητά του παραμένει υπό επαλήθευση, καθώς δεν είχε μαζί του έγγραφα. «Η ταυτότητά του βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό επαλήθευση», δήλωσε η εισαγγελία στο Le Parisien.

Τα περιστατικά σεξουαλικής βίας σημειώνονται συχνά στην περιοχή του Πύργου του Άιφελ, που δέχεται ετησίως περίπου έξι εκατομμύρια επισκέπτες.

Το 2023, μια Μεξικανή τουρίστρια είχε καταγγείλει ότι βιάστηκε από πέντε άνδρες στο ίδιο σημείο, ενώ τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, μια 23χρονη Βρετανίδα αστυνομικός δέχθηκε επίθεση από άνδρα με μαχαίρι.

Η δήμαρχος της περιοχής, Ρασίντα Ντάτι, είχε προειδοποιήσει τον Μάρτιο για την κατάσταση ασφαλείας, σημειώνοντας ότι οι επιθέσεις σεξουαλικής φύσης, περιλαμβανομένων βιασμών, συμβαίνουν «καθημερινά» στο Champ-de-Mars, ενώ η περιοχή υποφέρει από «υποεξοπλισμό».

Η αστυνομία αναφέρει ότι το 2024 έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής ένας βιασμός και επτά επιθέσεις σεξουαλικής φύσης στην περιοχή, ενώ το 2023 είχαν καταγραφεί πέντε βιασμοί και εννέα επιθέσεις.