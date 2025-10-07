Σοκ στη Νέα Υόρκη: 19χρονος αποκεφάλισε τον σύντροφο της μητέρας του (Βίντεο)

«Έκανα κάτι κακό, πήγαινε στο δωμάτιό σου» φέρεται να είπε ένας 19χρονος στην ανήλικη αδελφή του, η οποία τον εντόπισε με εμφανή ίχνη αίματος. Λίγο νωρίτερα, ο νεαρός είχε αποκεφαλίσει τον σύντροφο της μητέρας του, στο σπίτι τους στη Νέα Υόρκη.

Στο σπίτι τους στο West Brighton μπήκε η νεαρή κοπέλα, μια γειτονιά στο Staten Island της Νέας Υόρκης, όπου ακολουθώντας τα ίχνη αίματος μέχρι το μπάνιο, βρήκε τον 45χρονο υπάλληλο καθαριότητας στην μπανιέρα με το κεφάλι του κομμένο και ένα μαχαίρι ακόμα καρφωμένο στο κεφάλι του.

Σύμφωνα με τη New York Post, o 19χρονος ύποπτος όταν έφτασε η αστυνομία βγήκε με τα χέρια ψηλά και συνελήφθη. Έπειτα η αστυνομία εντόπισε το θύμα μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν πηγές, η οικογένεια έχει ιστορικό αναφορών για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο δράστης και μέχρι και σήμερα, Τρίτη (07/10), δεν είχε απαγγελθεί καμία κατηγορία εναντίον του. Δεν έχει ποινικό μητρώο, αλλά έχει ιστορικό ψυχικών ασθενειών, όπως σχιζοφρένεια.

Το θύμα και η μητέρα του 19χρονου ήταν μαζί για σχεδόν έξι χρόνια και η σχέση τους με τα παιδιά «είχαν σκαμπανεβάσματα», όπως δήλωσε ο στενός φίλος του θύματος, Louis Ortiz, στην εφημερίδα The Post.