Ο βασιλιάς Κάρολος στάθηκε στην συντριβή αεροπλάνου της Air India την Πέμπτη 12 Ιουνίου στην πόλη Αχμενταμπάντ της δυτικής Ινδίας.

«Η σύζυγός μου και εγώ είμαστε εξαιρετικά σοκαρισμένοι από τα τρομερά γεγονότα στο Αχμενταμπάντ σήμερα το πρωί» ανέφερε αρχικά ο βασιλιάς Κάρολος για να προσθέσει:

«Οι προσευχές μας και η βαθύτατη δυνατή συμπάθειά μας είναι με τις οικογένειες και τους φίλους όλων όσων επλήγησαν από αυτό το τρομακτικά τραγικό περιστατικό, καθώς περιμένουν νέα για τους αγαπημένους τους.

