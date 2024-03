Συναγερμός σήμανε στην Ουκρανία και συγκεκριμένα στην Οδησσό όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε έκρηξη κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου.

Σύμφωνα με κανάλι στο Telegram ο Ζελένσκι έφτασε σήμερα στην Οδησσό για να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό και να επιβραβεύσει τους στρατιώτες των ειδικών επιχειρήσεων για σαμποτάζ στην Κριμαία.



Η τελετή βράβευσης επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο λιμάνι και εκεί στις 11:43 σημειώθηκε έκρηξη, η οποία φέρεται να οφείλεται στην ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο.

Η ελληνική αποστολή με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι καλά παρότι η έκρηξη έγινε σε απόσταση μόλις 150 μέτρων. Αυτό επιβεβαίωσε στο Πρώτο Θέμα ο Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως μετέδωσε ο ALPHA η ελληνική αποστολή βρίσκεται στην Οδησσό και γίνονται προσπάθειες να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ουκρανικά μέσα μεταδίδουν πως ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στην Ουκρανία για λίγες ώρες. Την ίδια στιγμή, ανακοινώθηκε αεροπορικός συναγερμός στην περιοχή της Οδησσού. Ο λόγος ήταν η εμφάνιση αεροσκαφών πάνω από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, η Οδησσός χτυπήθηκε είτε από πύραυλο Iskander είτε από πύραυλο Onyx, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

⚡️Greek Prime Minister #Mitsotakis arrived in #Odesa on an unannounced visit to meet with President #Zelensky, Newsit reports.



It is noted that the Greek PM arrived in Ukraine for a few hours. At the same time, an air alarm was announced in the Odesa region. The reason was the… pic.twitter.com/R0QrdP04bV March 6, 2024

Ballistic missiles have been hitting Odessa today, where Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis reportedly arrived earlier today to meet Zelensky.



It is a city of tremendous importance for Greek history, as it is the place where the Greek Revolution was planned. pic.twitter.com/l7E99seznL — Niko Efstathiou (@NikoEfst) March 6, 2024

From Telegram…Zelensky arrived in Odessa today to meet with the Greek Prime Minister and reward the special operations soldiers for the sabotage in Crimea.



An award ceremony was supposed to take place in the port, and it was there at 11:43 that an explosion occurred, allegedly… pic.twitter.com/AfowgXwwzK — Peacemaker (@peacemaket71) March 6, 2024

‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.



🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa.



Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc — Maimunka News (@MaimunkaNews) March 6, 2024