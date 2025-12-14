Σίδνεϊ: Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ για το μακελειό – «Καθαρά αντισημιτική» ενέργεια»
Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Θέση για το μακελειό με τους 11 νεκρούς στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας πήρε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος καταδίκασε σήμερα την επίθεση σε εβραϊκή γιορτή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, η οποία άφησε 11 νεκρούς, κάνοντας λόγο για μια «καθαρά αντισημιτική» ενέργεια.
«Αυτή ήταν μια φρικτή επίθεση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης γιορτής στον Λευκό Οίκο.
