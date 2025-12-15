Σίδνεϊ: Αυτά είναι τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης – Από τη 10χρονη Ματίλντα στον επιζώντα του Ολοκαυτώματος

Σε πένθος έχει βυθιστεί σήμερα η Αυστραλία, μία ημέρα μετά την αντισημιτική επίθεση που εξαπέλυσαν πατέρας και γιος οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον περίπου χιλίων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ για να γιορτάσουν το Χάνουκα, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν 15 ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και να τραυματίσουν άλλους 42.

Σε αυτή τη διάσημη παραλία, δημοφιλή τόσο μεταξύ των Αυστραλών όσο και των τουριστών από όλο τον κόσμο, προσωπικά αντικείμενα παραμένουν σκορπισμένα στην αιματοβαμμένη άμμο, περίπου είκοσι ώρες μετά την επίθεση, που διήρκεσε δέκα λεπτά και προκάλεσε σοκ στη χώρα και διεθνώς.

Σύμφωνα με τον Guardian, αυτά είναι τα ονόματα των θυμάτων που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής:

Matilda Poltavchenko

Η 10χρονη Matilda Poltavchenko ήταν το θύμα με την πιο μικρή ηλικία.

«Μια μεγάλη τραγωδία έχει συμβεί στην οικογένειά μου», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η θεία της, Lina. «Η αγαπημένη μου ανιψιά Matilda σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bondi. Δεν ξέρω πώς θα επιβιώσουμε από αυτόν τον πόνο».

Η Matilda μεταφέρθηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Σίδνεϊ την Κυριακή το βράδυ, όπου και κατέληξε.

Ήταν μαθήτρια στο Harmony Russian School of Sydney, το οποίο σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Μας θλίβει βαθιά η είδηση του θανάτου της. Η μνήμη της θα μείνει στις καρδιές μας, και τιμούμε τη ζωή της και τον χρόνο που πέρασε ως μέλος της σχολικής μας οικογένειας».

Η δασκάλα της, Irina Goodhew, την περιέγραψε ως «ένα φωτεινό, χαρούμενο και γεμάτο πνεύμα παιδί που έφερνε φως σε όλους γύρω της».

Πίτερ Μίγκερ

Ο Peter Meagher, γνωστός και ως «Marzo», σκοτώθηκε κατά την επίθεση. Ήταν εθελοντής στο Randwick Rugby Club, το οποίο σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ο θάνατός του ήταν «απλώς μια καταστροφική περίπτωση να βρίσκεσαι στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή».

Ο Meagher εργαζόταν ως φωτογράφος στην εκδήλωση Chanukah By the Sea και περιγράφτηκε ως «πολύ αγαπητό πρόσωπο και απόλυτος θρύλος στο κλαμπ μας».

«Στην επαγγελματική του ζωή, ο Peter υπηρέτησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στην Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας και αποχώρησε ως Υπαστυνόμος, ενώ ήταν ιδιαίτερα σεβαστός από τους συναδέλφους του», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Τίμπορ Βάιτσεν

Ο εγγονός του Tibor Weitzen, Mendy Amzalak, δήλωσε ότι ο παππούς του ήταν «άνθρωπος γεμάτος ζωή, χαρά, χαμόγελα και γέλιο», που σκοτώθηκε προστατεύοντας έναν οικογενειακό φίλο από τις σφαίρες.

«Η οικογένειά μας ήταν εκεί για την εκδήλωση, και η γυναίκα μου με κάλεσε, οπότε έτρεξα στην παραλία με τον απινιδωτή μου, και οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν. Άρχισα να φροντίζω ανθρώπους και τότε βρήκα το σώμα του», είπε στην εφημερίδα Australian.

Η εγγονή του, Leor Amzalak, επιβεβαίωσε τον θάνατό του στον Guardian Australia.

Έλι Σλάνγκερ

Ο 41χρονος Eli Schlanger, ραβίνος που γεννήθηκε στο Λονδίνο, ήταν το πρώτο όνομα που δόθηκε στη δημοσιότητα. Πατέρας πέντε παιδιών και βοηθός ραβίνου στο Chabad of Bondi, μεγάλωσε στο Temple Fortune.

Ο πρώτος ξάδερφός του, Rabbi Zalman Lewis, τον περιέγραψε ως «ζωηρό, ενεργητικό, γεμάτο ζωή και πολύ θερμό, κοινωνικό άτομο που αγαπούσε να βοηθά τους ανθρώπους».

«Πώς μπορεί ένας χαρούμενος ραβίνος που πήγε σε μια παραλία για να φέρει χαρά και φως, να κάνει τον κόσμο καλύτερο, να δει τη ζωή του να τελειώνει έτσι;» είπε ο Lewis.

Ο Schlanger και η σύζυγός του, Chayala, γιόρτασαν τη γέννηση του μικρότερου παιδιού τους τον Οκτώβριο.

Αλεξάντερ Κλέιτμαν

Η σύζυγός του, Larisa Kleytman, δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το St Vincent’s Hospital: «Στεκόμασταν και ξαφνικά ακούστηκε το ‘μπουμ μπουμ’ και όλοι έπεσαν. Εκείνη τη στιγμή ήταν πίσω μου και σε μια στιγμή αποφάσισε να έρθει κοντά μου. Σπρώχνοντας το σώμα του ήθελε να μείνουμε κοντά».

Το ζευγάρι ήταν επιζώντες του Ολοκαυτώματος και είχαν μοιραστεί τις εμπειρίες τους με το JewishCare το 2023.

Νταν Ελκαγιάμ

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, επιβεβαίωσε ότι ο Γάλλος Dan Elkayam βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς. «Η Γαλλία θρηνεί με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του, με την εβραϊκή κοινότητα και τον αυστραλιανό λαό», έγραψε σε ανάρτηση στο X.

«Αυτή η πράξη είναι μια νέα, τραγική εκδήλωση του αποκρουστικού, αντισημιτικού μίσους που πρέπει να σταματήσουμε».

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τη «μέγιστη αλληλεγγύη της χώρας» στην οικογένεια του Elkayam.

Ο Elkayam ήταν ποδοσφαιριστής και έπαιζε στην ερασιτεχνική ομάδα Rockdale Ilinden FC, με την ομάδα να τον χαρακτηρίζει «πολύ ταλαντούχο και δημοφιλές πρόσωπο μεταξύ των συμπαικτών».

Ρέουβεν Μόρισον

Ο Reuven Morrison, γνωστός και ως «Rueben», μετανάστευσε από τη Σοβιετική Ένωση στην Αυστραλία τη δεκαετία του 1970. Σύμφωνα με το Chabad.org, μοιραζόταν τον χρόνο του μεταξύ Σίδνεϊ και Μελβούρνης και ήταν «επιτυχημένος επιχειρηματίας που στόχος του ήταν να δίνει τα έσοδά του σε αγαπημένα του φιλανθρωπικά ιδρύματα».

Σε συνέντευξή του το 2024 στο ABC δήλωσε: «Ερχόμενοι εδώ θεωρούσαμε ότι η Αυστραλία είναι η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο και ότι οι Εβραίοι δεν θα αντιμετωπίσουν τέτοιο αντισημιτισμό στο μέλλον, όπου μπορούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σε ασφαλές περιβάλλον».

Γιακόβ Λεβιτάν

Ο Yaakov Levitan, γραμματέας του εβραϊκού νομικού φόρουμ Sydney Beth Din, σκοτώθηκε κατά την επίθεση. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το ανώτερο μέλος της Sydney Beth Din, Rabbi Yehoram Ulman, στον Guardian Australia.

Ένας Ισραηλινός πολίτης

Ένας Ισραηλινός πολίτης βρίσκεται επίσης ανάμεσα στους νεκρούς, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές που επικαλούνται το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Σοκαρισμένοι οι γείτονες των ύποπτων

Όπως πολλοί κάτοικοι του Σίδνεϊ, έτσι και ο Γκλεν Νέλσον πέρασε το απόγευμα της Κυριακής παρακολουθώντας στην τηλεόραση τα ρεπορτάζ για την πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ.

Αλλά βγαίνοντας στην μπροστινή βεράντα του είδε ένοπλους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τον δρόμο πριν κάνουν έφοδο στο απέναντι σπίτι — το σπίτι των δύο υπόπτων που φέρονται να σκότωσαν 15 ανθρώπους στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

Ο Νέλσον και άλλοι γείτονες είπαν ότι η οικογένεια που ζούσε απέναντί του ήταν κλειστή, αλλά έμοιαζε σαν όλες τις άλλες που κατοικούν στο προάστιο Μπόνιριγκ, μια εργατική συνοικία με εθνοτικά ποικιλόμορφο πληθυσμό που απέχει περίπου 36 χλμ. από το επιχειρηματικό κέντρο του Σίδνεϊ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν τους δύο ύποπτους ως πατέρα και γιο, Σατζίντ και Ναβίντ Άκραμ, 50 και 24 ετών αντίστοιχα.

Η αστυνομία δεν κατονόμασε τους υπόπτους, αλλά ανέφερε ότι ο 50χρονος σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο 24χρονος γιος του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο γιος ήταν γνωστός στις αρχές και ο πατέρας είχε άδεια οπλοκατοχής.

Η Sydney Morning Herald μίλησε με μια γυναίκα το βράδυ της Κυριακής, η οποία δήλωσε ότι είναι η σύζυγος και μητέρα των υπόπτων.

Η γυναίκα αυτή δήλωσε ότι οι δύο άνδρες της είχαν πει ότι θα πήγαιναν για ψάρεμα πριν κατευθυνθούν στο Μπόνταϊ και ανοίξουν πυρ σε μια εκδήλωση για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής της Χάνουκα.

«Πάντα βλέπω τον άνδρα, τη γυναίκα και τον γιο», είπε η 66χρονη Λεμανάτουα Φάτου, η οποία κατοικεί απέναντι. «Είναι φυσιολογικοί άνθρωποι».

Μέχρι την χθεσινή αιματηρή επίθεση, το Μπόνιριγκ ήταν μια κατά τα άλλα συνηθισμένη γειτονιά, χαρακτηριστική των δυτικών προαστίων του Σίδνεϊ.

Έχει σημαντικές βιετναμέζικες και κινεζικές κοινότητες, μαζί με πολλούς κατοίκους που γεννήθηκαν στο Ιράκ, την Καμπότζη και το Λάος, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται ένα εμπορικό κέντρο με έναν μεγάλο παρακείμενο χώρο στάθμευσης, που πλαισιώνεται από ένα τζαμί, έναν βουδιστικό ναό και αρκετές εκκλησίες.

«Είναι μια ήσυχη περιοχή, πολύ ήσυχη», είπε η Φάτου. «Και οι άνθρωποι κοιτάνε τη δουλειά τους, κάνουν τα δικά τους – μέχρι τώρα».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές πληροφορίες για το υπόβαθρο των υπόπτων.

Μια ανάρτηση στο Facebook από ένα ινστιτούτο Αραβικών και Κορανικών Σπουδών που εμφάνιζε έναν από τους άνδρες αφαιρέθηκε σήμερα, ενώ κανένας δεν άνοιξε την πόρτα σε μια διεύθυνση που είχε καταχωρηθεί για το ινστιτούτο στο γειτονικό προάστιο Χέκενμπεργκ.