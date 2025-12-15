Σίδνεϊ: Αναρρώνει μετά από επέμβαση “ο ήρωας της παραλίας” – Τραμπ: “Μεγάλος σεβασμός σε αυτόν τον άνθρωπο” (βίντεο)

Σε χειρουργική επέμβαση, για τα τραύματα από τις σφαίρες που δέχθηκε, υποβλήθηκε ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο «ήρωας της παραλίας Μπόνταϊ» στην Αυστραλία ο οποίος κατάφερε να αφοπλίσει έναν από τους δράστες του μακελειού στο Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τον εξάδερφό του Τζοζάι Αλκάντζι: «Έχει κάνει την πρώτη χειρουργική επέμβαση. Νομίζω ότι έχει υποβληθεί σε δύο ή τρεις χειρουργικές επεμβάσεις, αυτό εξαρτάται από τον γιατρό, τι θα πει».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αλ Άχμεντ υπέστη τραύματα από σφαίρες στο χέρι και τον ώμο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δήλωσε η οικογένειά του. Η γενναιότητά του έχει προβληθεί παγκοσμίως και στις ΗΠΑ τράβηξε ακόμη και την προσοχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund, Γουίλιαμ Άκμαν.

Τα εύσημα του Τραμπ

Ο Τραμπ επαίνεσε το θάρρος του κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι: «έσωσε πολλές ζωές. Είναι ένα πολύ γενναίο άτομο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, αρκετά σοβαρά τραυματισμένο. Οπότε, μεγάλος σεβασμός σε αυτόν τον άνθρωπο που το έκανε αυτό».

US President Donald Trump praises Ahmed al-Ahmed, saying he bravely confronted one of the Bondi Beach shooters and saved many lives. #Trump #Australia pic.twitter.com/UVye1qS3xq December 15, 2025

Μία καμπάνια GoFundMe εν τω μεταξύ συγκέντρωσε πάνω από 560.000 ευρώ για τον 43χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος φρούτων. Ανάμεσα στους δωρητές είναι και ο Μπιλ Άκμαν, ο εξέχων δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, ο οποίος συνεισέφερε 283.000 ευρώ.

Οι γονείς του, αποκάλεσαν τον γιο τους ήρωα. Ένα απίστευτο βίντεο δείχνει τον 43χρονο να τρέχει προς έναν από τους δράστες από πίσω πριν του αφαιρέσει ένα μακρύκαννο όπλο. Το στιγμιότυπο έχει μεταδοθεί από τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο και έχει προβληθεί περισσότερες από 22 εκατομμύρια φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Remember the name, Ahmed El Ahmad.



Fruit shop owner.

Father of two.

43 years old.



When chaos erupted at Bondi Beach, he became a shield for innocent lives Jews and Australians alike.



This is what a real hero looks like ❤️#BondiBeach #Australia #Sydney

https://t.co/2xm4otRbRp ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 14, 2025

Το βίντεο δείχνει έναν δεύτερο πολίτη να τρέχει προς τον πλέον άοπλο δράστη και να του πετάει ένα αντικείμενο. Καθώς ο δράστης αρχίζει να απομακρύνεται, οι δύο παραμένουν σκυμμένοι πίσω από ένα δέντρο. Οι γονείς του Αχμέντ δήλωσαν στο δίκτυο ABC ότι πυροβολήθηκε τέσσερις έως πέντε φορές στον ώμο, με αρκετές από τις σφαίρες να είναι ακόμα σφηνωμένες μέσα του.

Είχε έρθει από τη Συρία πριν από μερικούς μήνες

Ο Mοχάμεντ Φατέχ αλ Αχμέντ και η Mαλακέχ Χασάν δήλωσαν ότι προσγειώθηκαν στο Σίδνεϊ από τη Συρία μόλις πριν από μερικούς μήνες και ότι ζούσαν μακριά από τον γιο τους από τότε που ήρθε στην Αυστραλία το 2006.

Η μητέρα του είπε ότι άρχισε να «χτυπιέται και να κλαίει» όταν έλαβε την κλήση ότι ο γιος της είχε πυροβοληθεί σε «ατύχημα». «Είδε ότι πέθαιναν και ότι άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους, και όταν αυτός [ο δράστης] έμεινε από πυρομαχικά, τα πήρε από αυτόν, αλλά χτυπήθηκε», είπε. «Προσευχόμαστε να τον σώσει ο Θεός».

Σύμφωνα με τους γονείς του, ο Αχμέντ Αλ Άχμεντ έπινε καφέ με έναν φίλο του στην παραλία όταν άκουσε πυροβολισμούς. Είχε εντοπίσει έναν από τους ενόπλους σκυμμένο πίσω από ένα δέντρο και όταν τελείωσαν τα πυρομαχικά του, τον πλησίασε από πίσω, καταφέρνοντας να του αρπάξει το όπλο από τα χέρια. Είπαν ότι ο πατέρας δύο κοριτσιών τριών και έξι ετών, θα έκανε τα πάντα για να προστατεύσει οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό του ή την πίστη του.

«Όταν έκανε αυτό που έκανε, δεν σκεφτόταν το υπόβαθρο των ανθρώπων που σώζει, τους ανθρώπους που πεθαίνουν στον δρόμο», είπε ο πατέρας του. «Δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ εθνικότητας. Ειδικά εδώ στην Αυστραλία, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των πολιτών».

Ο κ. και η κα Aχμέντ εξακολουθούν να περιμένουν τους χειρουργούς να αφαιρέσουν τις υπόλοιπες σφαίρες που έχουν σφηνωθεί στον ώμο του γιου τους. Η οικογένεια ζητά βοήθεια από τον πρωθυπουργό. Φοβούνται ότι λόγω της ηλικίας τους, δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον γιο τους στην ανάρρωσή του.

Ως εκ τούτου, καλούν την κυβέρνηση να βοηθήσει τους δύο αδελφούς του, τον έναν από τη Γερμανία και τον άλλον από τη Ρωσία, να ταξιδέψουν στην Αυστραλία για να στηρίξουν την οικογένεια. «Χρειάζεται βοήθεια τώρα, καθώς δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί», είπε η κα Αχμέντ. «Πρέπει και τα άλλα παιδιά μας να έρθουν εδώ για να βοηθήσουν».