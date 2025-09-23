iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Σφοδρές καταιγίδες βυθίζουν τη βόρεια Ιταλία στη λάσπη (Εικόνες & Βίντεο)

Πλήττεται η χώρα από το κύμα κακοκαιρίας

Σφοδρές καταιγίδες βυθίζουν τη βόρεια Ιταλία στη λάσπη (Εικόνες & Βίντεο)
STRINGER / EPA
DEBATER NEWSROOM

Η Βόρεια Ιταλία συνεχίζει να πλήττεται από το έντονο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο χθες, Δευτέρα (22/09) προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή της Λομβαρδίας.

Το νησί Ίσκια, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Νάπολη, έπληξε σφοδρή νεροποντή. Δεκάδες ήταν οι κλήσεις των πολιτών στην πυροσβεστική, ενώ πλημμύρισαν ισόγεια σπίτια και δρόμοι.

Λόγω της ασταμάτητης βροχόπτωσης, πλημμύρισαν οι περιοχές Λα Σπέτσια και Σαν Τερέντσο ντι Λέριτσι, στην Λιγουρία, περιφέρεια με πρωτεύουσα την Γένοβα.

Επίσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Τοσκάνη της κεντρικής Ιταλίας, διότι λόγω της νεροποντής υπερχείλισε ο χείμαρρος στην περιοχή του Γκροσέτο.

Σημειώνεται ότι πυροσβέστες και δύτες συνεχίζουν τις προσπάθειες να εντοπίσουν μία ξένη τουρίστρια, η οποία χθες το μεσημέρι παρασύρθηκε από το μένος των υδάτων στην περιοχή Σπίνιο Μονφεράτο.

ΔΙΕΘΝΗ

