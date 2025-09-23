Σφοδρές καταιγίδες βυθίζουν τη βόρεια Ιταλία στη λάσπη (Εικόνες & Βίντεο)

Η Βόρεια Ιταλία συνεχίζει να πλήττεται από το έντονο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο χθες, Δευτέρα (22/09) προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή της Λομβαρδίας.

Το νησί Ίσκια, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Νάπολη, έπληξε σφοδρή νεροποντή. Δεκάδες ήταν οι κλήσεις των πολιτών στην πυροσβεστική, ενώ πλημμύρισαν ισόγεια σπίτια και δρόμοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω της ασταμάτητης βροχόπτωσης, πλημμύρισαν οι περιοχές Λα Σπέτσια και Σαν Τερέντσο ντι Λέριτσι, στην Λιγουρία, περιφέρεια με πρωτεύουσα την Γένοβα.

#Maltempo Nord Ovest Italia, da ieri oltre 600 soccorsi portati a termine dai #vigilidelfuoco tra Lombardia, Piemonte e Liguria. A Spigno Monferrato (AL) in atto ricerche di una donna dispersa a seguito della piena del torrente Valle#23settembre pic.twitter.com/S9z9G8NbFZ— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 23, 2025

Επίσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Τοσκάνη της κεντρικής Ιταλίας, διότι λόγω της νεροποντής υπερχείλισε ο χείμαρρος στην περιοχή του Γκροσέτο.

🚨Maltempo a #Como, Morata e Fabregas: "Contribuiremo con i proventi della partita di Coppa Italia" https://t.co/8BbeDQiRZC— Corriere dello Sport (@CorSport) September 22, 2025

Σημειώνεται ότι πυροσβέστες και δύτες συνεχίζουν τις προσπάθειες να εντοπίσουν μία ξένη τουρίστρια, η οποία χθες το μεσημέρι παρασύρθηκε από το μένος των υδάτων στην περιοχή Σπίνιο Μονφεράτο.