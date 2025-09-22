“Βουλιάζει” η βόρεια Ιταλία από κύμα κακοκαιρίας – Αγνοείται μια γυναίκα

Κύμα κακοκαιρίας πλήττει, τις τελευταίες ώρες, τις περιφέρειες Λιγουρία, Πεδεμόντιο και Λομβαρδία της βόρειας Ιταλίας.

Στην ευρύτερη περιοχή του Τορίνο, δεκαπέντε τουρίστες που βρίσκονταν σε κάμπινγκ είναι απομονωμένοι και μια γυναίκα αγνοείται, λόγω υπερχείλισης χειμάρρου.

Στο Μιλάνο και σε κωμοπόλεις σε μικρή απόσταση από την ιταλική συμπρωτεύουσα, ο ποταμός Σέβεζο έσπασε τα φράγματα. Πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και ισόγεια σπίτια.

Serious flooding right now in Meda, Italy. pic.twitter.com/kSh5MCXXQI— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 22, 2025

Στην περιφέρεια της Λιγουρίας, με πρωτεύουσα την Γένοβα, σήμερα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, για προληπτικούς λόγους. Στο Κόμο, κατολίσθηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ΙΧ αυτοκίνητο χωρίς, ευτυχώς, να τραυματισθούν οι επιβαίνοντες.

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επεκταθεί στην κεντρική Ιταλία και να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο το βράδυ.