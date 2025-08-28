Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΕ και Βρετανία για το νέο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία – «Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους» (Βίντεο)

Μπαράζ αντιδράσεων σε διεθνές επίπεδο έχει προκαλέσει το νέο ρωσικό σφυροκόπημα με πυραύλους και drones εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 15 άτομα, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός με τη Μόσχα να σχολιάζει πως χτύπησε μόνο «στρατιωτικούς στόχους».

Από τα ρωσικά πλήγματα επηρεάστηκαν άμεσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Βρετανία, διότι χτυπήθηκαν κτήρια που φιλοξενούν τη διπλωματική αποστολή της ΕΕ και το Βρετανικό Συμβούλιο.

Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD— Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025

Μετά την επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο, ότι «σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση». «Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισε ο Στάρμερ με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι από τα πλήγματα αυτά «υπέστη ζημιές» το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα. My thoughts are with all those affected by the senseless Russian strikes on Kyiv which have damaged the British Council building.



Putin is killing children and civilians, and sabotaging hopes of peace.



This bloodshed must end. August 28, 2025

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου», σημείωσε.

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη «σοβαρές ζημιές» και «θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεοτέρας», ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στο Facebook ο βρετανικός οργανισμός.

«Μετά την επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου, το γραφείο μας του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές», συμπληρώνει ο βρετανικός οργανισμός.

Μακρόν: «Πλήρης υποστήριξη στον ουκρανικό λαό, βαθιά συμπόνια για όλες τις οικογένειες που πενθούν»

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε τα σημερινά χτυπήματα της Ρωσίας στο Κίεβο, κατηγορώντας τη Μόσχα για βαρβαρότητες. «Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μία νύχτα στην Ουκρανία: αυτή είναι η άποψη της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα», έγραψε σε ανάρτησή του στο X. «Πλήρης υποστήριξη στον ουκρανικό λαό, βαθιά συμπόνια για όλες τις οικογένειες που πενθούν», σημείωσε. 629 missiles and drones in a single night over Ukraine: this is Russia’s idea of peace. Terror and barbarism.



More than a dozen dead, including children.



Residential areas and civilian infrastructures deliberately targeted. The offices of the European Union Delegation… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 28, 2025 🇷🇺🔥🇺🇦



Kiev is on fire after a massive combined strike



There are massive fires in the city as a result of missile hits, "Geraniums" and the work of the Ukrainian Armed Forces air defense.



‼️🇷🇺💥



New footage of the aftermath of the strike on enemy targets in Kyiv and the… pic.twitter.com/IVIbV95wgz — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) August 28, 2025

Εξηγήσεις από τον Ρώσο Πρόεδρο

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να καλέσει για εξηγήσεις τον Ρώσο Πρόεδρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Κάγια Κάλλας.

«Μόλις μίλησα με τους συναδέλφους μου στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο, μετά την καταστροφή του κτιρίου μας από ρωσική επίθεση. Η αποφασιστικότητά σας να συνεχίσετε να υποστηρίζετε την Ουκρανία μας δίνει δύναμη. Καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί στόχο», ανέφερε η Κάλλας. «Σε απάντηση, καλούμε τον Ρώσο πρέσβη στις Βρυξέλλες», σημείωσε.

«Στοχευμένη επίθεση» – «Νέο πακέτο σκληρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας»

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με δήλωσή της εξέφρασε την οργή της, όπως είπε, για την επίθεση που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, την οποία χαρακτήρισε την «πιο φονική επίθεση με drones και πυραύλους στην πρωτεύουσα από τον Ιούλιο».

Η ίδια, στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, παρουσίασε φωτογραφίες από την επίθεση εναντίον της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας πως είχε συνομιλία με τον αναπληρωτή πρέσβη της ΕΕ ο οποίος την ενημέρωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες από τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ, οι οποίοι όπως είπε «κάνουν εξαιρετική δουλειά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες». Another night of Russia’s relentless bombings struck civilian infrastructure and killed innocents.



It also hit our EU Delegation in Kyiv. Our Delegation staff is safe.



Russia must stop its indiscriminatory attacks on civilian infrastructure immediately and join negotiations for…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

« Η χθεσινοβραδινή επίθεση χτύπησε πολύ κοντά στη διπλωματική αποστολή, την αντιπροσωπεία της Ένωσής μας. Δύο πύραυλοι έπεσαν σε απόσταση 50 μέτρων από την αντιπροσωπεία, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Κι αυτό είναι μια ακόμη σκοτεινή υπενθύμιση του τι διακυβεύεται. Δείχνει ότι το Κρεμλίνο δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα για να τρομοκρατήσει την Ουκρανία, σκοτώνοντας αδιάκριτα αμάχους -άνδρες, γυναίκες και παιδιά – και ακόμη και στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό διατηρούμε τη μέγιστη πίεση στη Ρωσία. Αυτό σημαίνει σκλήρυνση του καθεστώτος κυρώσεων. Σύντομα θα παρουσιάσουμε το 19ο πακέτο σκληρών κυρώσεων. Παράλληλα, προχωρούμε την εργασία για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να συμβάλουν στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Και φυσικά, διασφαλίζουμε ισχυρή και αταλάντευτη υποστήριξη προς την Ουκρανία – τον γείτονά μας, τον εταίρο μας, τον φίλο μας και μελλοντικό μας μέλος», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια ανακοίνωσε ότι από αύριο θα ξεκινήσει ένα ταξίδι «στα επτά κράτη-μέλη που ενισχύουν και προστατεύουν τα εξωτερικά μας σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Θέλω να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς αυτά και να μοιραστώ την πρόοδο που σημειώνουμε στην οικοδόμηση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα μέσω του κοινού αμυντικού εργαλείου μας, SAFE».

Με φωτογραφίες από τις καταστροφές που υπέστησαν τα γραφεία της ΕΕ στο Κίεβο, επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και να εκφράσει την καταδίκη για τη στοχευμένη επίθεση» που, όπως τονίζει, «προκαλεί φρίκη άλλη μια νύχτα φονικών ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.



My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.



The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo— António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, καθώς και με το προσωπικό του κτιρίου της ΕΕ που υπέστη ζημιές από αυτό το εσκεμμένο ρωσικό χτύπημα. Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η ρωσική επιθετικότητα ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της», αναφέρει ο Κόστα.

Η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος δήλωσε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι». The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas.



I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror.



Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ— Marta Kos (@MartaKosEU) August 28, 2025

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», τόνισε η επίτροπος από τη Σλοβενία.

Ζελένσκι: «Η Μόσχα επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλων μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων». «Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε. Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Η Ρωσία εξαπέλυσε σχεδόν 600 drones και 31 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.