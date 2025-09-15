“Σφίγγα” ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, μυστήριο με το κίνητρο του – Κομβικό πρόσωπο ο τρανς σύντροφός του

Αμίλητος παραμένει ο δολοφόνος του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον κυβερνήτη της Γιούτα να αναφέρει πως δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, αποκάλυψε ότι ο 22χρονος ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού σχολιαστή και ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, αρνείται να συνεργαστεί με τις αρχές που διεξάγουν την έρευνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το FBI συνεχίζει την ανάκριση, ενώ η οικογένεια και ο ερωτικός σύντροφος του Ρόμπινσον παρέχουν σημαντικές πληροφορίες. Utah Gov. Spencer Cox said that the alleged suspect in the shooting that killed conservative activist Charlie Kirk is not cooperating with authorities, but others are.



Ο Κοξ χαρακτήρισε τον Ρόμπινσον «βαθιά κατηχημένο στην αριστερή ιδεολογία», σημειώνοντας ότι αυτό προκύπτει από καταθέσεις συγγενών και φίλων του.

Ο Κοξ χαρακτήρισε τον Ρόμπινσον «βαθιά κατηχημένο στην αριστερή ιδεολογία», σημειώνοντας ότι αυτό προκύπτει από καταθέσεις συγγενών και φίλων του. «Υπήρξαν συζητήσεις που επικεντρώνονταν ειδικά στον Τσάρλι Κερκ», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή State of the Union του CNN, χωρίς όμως να επεκταθεί σε λεπτομέρειες για τις ακριβείς πεποιθήσεις του υπόπτου.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα επιβεβαίωσε ότι ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ έχει ρομαντική σχέση με τον τρανσέξουαλ συγκάτοικό του, Λανς Τουίγκς, διευκρινίζοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

«Ο σύντροφός του ήταν απίστευτα συνεργάσιμος και παραμένει σε στενή επαφή με τους ερευνητές», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να απαγγείλουν κατηγορίες στον Ρόμπινσον την Τρίτη, καθώς συνεχίζεται η έρευνα για το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία.

Σύμφωνα με έξι πηγές που μίλησαν στο Axios, οι ερευνητές θεωρούν ότι ο θυμός του Ρόμπινσον απέναντι στις θέσεις του Τσάρλι Κερκ για την ταυτότητα φύλου μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την κατανόηση των κινήτρων πίσω από το έγκλημα.

Ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον φέρεται να έμεινε άφωνος όταν ενημερώθηκε για την επίθεση, εκφράζοντας την απορία και την οδύνη του στους ερευνητές: «Αυτό συνέβη; Θεέ μου, όχι. Εδώ είναι όλα τα μηνύματα».

Ο ίδιος παρέδωσε στις αρχές ηλεκτρονικά μηνύματα που φέρεται να είχε λάβει από τον ύποπτο μετά τους πυροβολισμούς. Σε αυτά, ο Τάιλερ περιέγραφε ότι είχε τυλίξει το όπλο σε μια πετσέτα και το είχε κρύψει σε θάμνους κοντά στο Utah Valley University, όπου σημειώθηκε η δολοφονία.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα επιβεβαίωσε δημόσια ότι οι αρχές εντόπισαν το τουφέκι χάρη στις πληροφορίες από αυτά τα μηνύματα. Ο δράστης μάλιστα φέρεται να είχε πει στον συγκάτοικο ότι πρέπει να ανακτηθεί.

Αρχικά, οι ερευνητές απέφυγαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα φύλου του συγκάτοικου, καθώς θεωρείται «εξαιρετικά συνεργάσιμος». Ωστόσο, η αποκάλυψη ότι το πρόσωπο αυτό είναι τρανσέξουαλ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με τις απόψεις του Κερκ –-γνωστού πολέμιου των χειρουργικών επεμβάσεων μετάβασης φύλου για ανηλίκους και της συμμετοχής τρανς αθλητών σε γυναικεία αθλήματα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η οργή του Ρόμπινσον για αυτές τις θέσεις ενδέχεται να λειτούργησε ως καταλύτης, ειδικά αν συνδυαστεί με την πιθανότητα ρομαντικής σχέσης που φέρεται να είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στους δύο συγκατοίκους.

Συντηρητικοί σχολιαστές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για πράξη ενός «ανισόρροπου αριστερού», ενώ φιλελεύθεροι αντιτείνουν πως ο δράστης μεγάλωσε σε ένα βαθιά συντηρητικό περιβάλλον.

Η μητέρα του Τάιλερ, Ντέμπι Ρόμπινσον, δήλωσε στη Daily Mail ότι η οικογένεια στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και το κίνημα MAGA. «Τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς μου είναι Ρεπουμπλικάνοι. Δεν ξέρω κανέναν που να είναι Δημοκρατικός», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, μέλη της οικογένειας ανέφεραν ότι ο Τάιλερ τα τελευταία χρόνια είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος» και έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρουσία του Kirk στο Utah Valley University.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ αποκάλυψε ότι κάποιος από το οικογενειακό περιβάλλον είπε στους ερευνητές πως ο Ρόμπινσον είχε ακούσει πρόσφατα να χαρακτηρίζουν τον Κερκ ως άνθρωπο «γεμάτο μίσος».

Οι αρχές εξετάζουν επίσης πιθανές διασυνδέσεις του δράστη με αριστερές οργανώσεις στη Γιούτα. Αντικείμενο έρευνας είναι αν γνώριζαν τα σχέδιά του ή αν τον βοήθησαν μετά την επίθεση. Χαρακτηριστικά, μία από αυτές τις ομάδες εξαφάνισε το προφίλ της από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά τους πυροβολισμούς, γεγονός που έχει προκαλέσει πρόσθετα ερωτήματα.

Παρά την προθυμία συνεργασίας του συγκάτοικου, οι αρχές τον θεωρούν «πρόσωπο ενδιαφέροντος». «Είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι γνώριζε πολλά και δεν είπε τίποτα αμέσως μετά τη δολοφονία. Θέλουμε να παραμείνει συνεργάσιμος», δήλωσε ανώνυμα ένας αξιωματούχος.