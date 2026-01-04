Σερβία: Το διεθνές δίκαιο δεν λειτουργεί, δημιουργεί κακό προηγούμενο η επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλαs

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς χαρακτήρισε παραβίαση του διεθνούς δικαίου την επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα.

«Η θέση της Σερβίας είναι σαφής, θέλουμε φιλία τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά είναι δική μας υποχρέωση να το επισημαίνουμε όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μετά τα γεγονότα στη Βενεζουέλα, είναι σαφές ότι η διεθνής έννομη τάξη και ο Χάρτης του ΟΗΕ δεν λειτουργούν. Στον κόσμο πλέον κυριαρχεί ο νόμος της ισχύος, το δικαίωμα του ισχυρότερου, και αυτή είναι η μόνη αρχή της σύγχρονης πολιτικής στον κόσμο» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Βούτσιτς.

Ο πρόεδρος της Σερβίας προήδρευσε σε συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής ‘Αμυνας που συγκλήθηκε εκτάκτως, σήμερα, Κυριακή, με αφορμή τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς εξέφρασε την ανησυχία του για την παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη εκτιμώντας ότι δημιουργείτε κακό προηγούμενο. «Αναμένουμε τη συνέχιση τέτοιων ενεργειών από τις ΗΠΑ, αλλά και από άλλες χώρες. Γιατί ποιος θα μπορέσει να πει αύριο, αν αυτό συμβεί στην Ανατολική Ευρώπη ή την Ασία, ότι είναι η πρώτη φορά και ότι είναι κάτι παράνομο» τόνισε ο Βούτσιτς.

Ανέφερε ότι η Σερβία προκειμένου να μπορέσει να αποτρέψει κάθε απειλή θα συνεχίσει το πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων με την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού κατά 30% όπως και την επίσπευση των εξοπλισμών. Εκτίμησε ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Σερβία δεν προέρχεται από τις ΗΠΑ αλλά από την γειτονιά της και αναφέρθηκε ειδικά στον εξοπλισμό του Κοσόβου με την βοήθεια της Τουρκίας.

Η σερβική πολιτική ηγεσία διατηρούσε στενές σχέσεις με το καθεστώς Μαδούρο. Ο Βούτσιτς επικοινώνησε τελευταία φορά τηλεφωνικά με τον Μαδούρο στις 21 Αυγούστου του 2025. Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Βούτσιτς αποκάλεσε τον Μαδούρο «μεγάλο φίλο» της Σερβίας και δήλωσε ότι συζήτησαν την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στην ορκωμοσία του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο του 2025 η Σερβία εκπροσωπήθηκε σε ανώτατο επίπεδο από την πρόεδρο της βουλής ‘Αννα Μπρνάμπιτς.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν το 2023 συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που παρουσίαζαν Σέρβοι αξιωματούχοι για την ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βενεζουέλα είναι ότι δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Κοσόβου.