Σερβία: Εκλογικός πυρετός με εκρηκτική συμμετοχή 46,4% – Καταγγελίες για νοθεία και επεισόδια

Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης διεξάγονται σήμερα, Κυριακή (25/10), οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Σερβία, με τη συμμετοχή των πολιτών να καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Την ίδια ώρα, καταγγελίες για παρατυπίες, απόπειρες εξαγοράς ψήφων και επιθέσεις σε εκλογικούς παρατηρητές προκαλούν ανησυχία για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Η εκλογική αναμέτρηση αποτελεί κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς και τον κυβερνητικό συνασπισμό, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δυναμική της Φοιτητικής Λίστας, η οποία αναδείχθηκε μέσα από τις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων δύο ετών.

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Στο 46,4% η συμμετοχή έως τις 14:00 – Μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ipsos και CeSID, η συμμετοχή στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές έφτασε το 46,4% έως τις 14:00 τοπική ώρα, έναντι 32,2% την αντίστοιχη ώρα στις εκλογές του Δεκεμβρίου 2023.

Πρόκειται για αύξηση κατά 14,2 ποσοστιαίες μονάδες, η οποία αποτυπώνει τη μεγάλη κινητοποίηση των ψηφοφόρων.

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και από τα στοιχεία της ανεξάρτητης οργάνωσης παρακολούθησης εκλογών CRTA, σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή είχε φτάσει το 41,1% έως τις 13:00, έναντι 26,6% το 2023.

Από νωρίς το πρωί σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές έξω από εκλογικά τμήματα στο Βελιγράδι, στο Νόβι Σαντ και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Μεγάλη προσέλευση καταγράφηκε και στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού, με εικόνες από ουρές ψηφοφόρων στη Ζυρίχη, στο Παρίσι, στο Μόναχο και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Καταγγελίες για παρατυπίες και απόπειρες εξαγοράς ψήφων

Την αυξημένη συμμετοχή συνοδεύουν σοβαρές καταγγελίες για προβλήματα στην εκλογική διαδικασία.

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Σύμφωνα με το CeSID, έως τις 11:00 είχαν καταγραφεί περισσότερες από 120 παρατυπίες σε δείγμα 750 εκλογικών τμημάτων.

Μεταξύ των περιστατικών που ανέφεραν οι παρατηρητές περιλαμβάνονται φωτογράφιση ψηφοδελτίων, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την ψηφοφορία, ομαδική ψηφοφορία και προβλήματα με τους εκλογικούς καταλόγους.

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Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές για ψηφοφόρους που δεν εντοπίστηκαν στους καταλόγους, καθώς και για αμφισβητούμενες εγγραφές.

Οι καταγγελίες εξετάζονται από τους αρμόδιους φορείς και δεν συνιστούν, από μόνες τους, αποδεδειγμένη εκλογική νοθεία.

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Επίθεση σε εκπρόσωπο της Φοιτητικής Λίστας – Καταγγελίες και στο Πάντσεβο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν αναφορές για περιστατικά βίας κατά τη διάρκεια της εκλογικής ημέρας.

Σύμφωνα με το σερβικό περιοδικό Vreme, μέλος κινητής ομάδας της Φοιτητικής Λίστας δέχθηκε επίθεση στο Κραγκούγεβατς, όταν επιχείρησε να καταγράψει καταγγελλόμενο περιστατικό εξαγοράς ψήφων.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ομάδα ατόμων φέρεται να τον καταδίωξε και να τον ξυλοκόπησε κοντά σε πρατήριο καυσίμων.

Το τοπικό μέσο Glas Šumadije μετέδωσε ότι ο τραυματίας υπέστη κάταγμα στη μύτη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, το μέσο Mašina μετέδωσε καταγγελία για επίθεση από κουκουλοφόρους εναντίον παρατηρητών της Φοιτητικής Λίστας στο Πάντσεβο, με χρήση πυροτεχνικών αντικειμένων.

Οι συνθήκες των περιστατικών και η ταυτότητα των υπευθύνων δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως.

Η μεγάλη αναμέτρηση Βούτσιτς και φοιτητικού κινήματος

Οι σημερινές εκλογές πραγματοποιούνται σχεδόν δύο χρόνια μετά την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο του 2024, όταν η κατάρρευση στεγάστρου στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Το δυστύχημα πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις, με αιτήματα τη διαφάνεια, την απόδοση ευθυνών και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Από εκείνες τις κινητοποιήσεις αναδείχθηκε η Φοιτητική Λίστα, η οποία συμμετέχει πλέον στην εκλογική διαδικασία απέναντι στον συνασπισμό που στηρίζει τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Οι φοιτητές έχουν συγκροτήσει ψηφοδέλτιο με πρόσωπα από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, προβάλλοντας αιτήματα θεσμικής αλλαγής και λογοδοσίας.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός συνασπισμός δίνει έμφαση στην πολιτική σταθερότητα, στην οικονομική ανάπτυξη και στη συνέχιση της μέχρι σήμερα κυβερνητικής πολιτικής.

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Περισσότεροι από 6,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι – Πότε κλείνουν οι κάλπες

Στις εκλογές έχουν δικαίωμα συμμετοχής 6.451.292 πολίτες, οι οποίοι καλούνται να εκλέξουν τους 250 βουλευτές της νέας σερβικής Βουλής.

Συνολικά συμμετέχουν 18 εκλογικοί συνδυασμοί, ενώ το γενικό όριο εισόδου στη Βουλή είναι 3%, με ειδικές προβλέψεις για τα κόμματα των εθνικών μειονοτήτων.

Η εκλογική διαδικασία παρακολουθείται από χιλιάδες εγχώριους και διεθνείς παρατηρητές, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του ΟΑΣΕ και ευρωπαϊκών θεσμών.

Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 20:00 ώρα Σερβίας (21:00 ώρα Ελλάδας).

Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συμμετοχή, στις καταγγελίες για παρατυπίες και στην ομαλή ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Το DEBATER είχε ήδη καταγράψει τη μεγάλη προσέλευση των ψηφοφόρων και τις πρώτες καταγγελίες κατά τις πρωινές ώρες.

Η αυξημένη συμμετοχή αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής εκλογικής διαδικασίας, χωρίς ωστόσο να προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα.