Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στον Παναμά – Προειδοποίηση για τσουνάμι σε εννέα χώρες

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών σημειώθηκε στον Παναμά, προκαλώντας πανικό στην πρωτεύουσα της χώρας, την Πόλη του Παναμά, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι σε παράκτιες περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 7,6 βαθμών, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται στα νότια παράλια της χώρας.

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Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Προειδοποίηση για τσουνάμι σε εννέα χώρες

Μετά τον ισχυρό σεισμό, το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης παλιρροϊκών κυμάτων κατά μήκος των ακτών αρκετών χωρών.

Σύμφωνα με την αρχική προειδοποίηση, κύματα τσουνάμι ενδέχεται να εμφανιστούν εντός τριών ωρών από τη σεισμική δόνηση.

Οι εννέα χώρες που περιλαμβάνονται στην προειδοποίηση είναι:

Παναμάς

Κόστα Ρίκα

Εκουαδόρ

Περού

Νικαράγουα

Γουατεμάλα

Ελ Σαλβαδόρ

Μεξικό

Κολομβία

Η προειδοποίηση αφορά το ενδεχόμενο εμφάνισης επικίνδυνων κυμάτων και δεν σημαίνει ότι έχει ήδη επιβεβαιωθεί η εκδήλωση τσουνάμι σε όλες τις παραπάνω περιοχές.

Σε επιφυλακή οι παράκτιες περιοχές

Η ισχύς του σεισμού και η θέση του επικέντρου στα νότια παράλια του Παναμά έχουν προκαλέσει ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού.

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα και την πιθανή μεταβολή της στάθμης της θάλασσας, προκειμένου να αξιολογήσουν τον κίνδυνο.

Μέχρι στιγμής, από τις αρχικές πληροφορίες δεν προκύπτει επιβεβαιωμένος απολογισμός θυμάτων ή ζημιών.