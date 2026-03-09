Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στο Ντενιζλί της Τουρκίας

Με επίκεντρο την περιοχή Μπουλντάν

MotionTeam
Χρήστος Παπαδόπουλος
UPD: 08:50

Σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 09:21 (τοπική ώρα) το πρωί της Δευτέρας, με επίκεντρο την περιοχή Μπουλντάν του Ντενιζλί στην Τουρκία, όπως αναφέρει η AFAD (Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών).

Ο σεισμός, είχε βάθος 7 χιλιομέτρων κι έγινε αισθητός όχι μόνο στο Ντενιζλί, αλλά και στη γειτονική επαρχία της Μανίσα, καθώς και σε άλλες κοντινές περιοχές και περιφέρειες, ενώ ακόμα δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς.

Το Ντενιζλί είναι μία αναπτυσσόμενη τουρκική πόλη η οποία βρίσκεται στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία και στην άκρη μιας κοιλάδας η οποία έχει διαμορφωθεί από τον ποταμό Μαίανδρο που βρίσκεται εκεί κοντά. Η πόλη είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Αιγαίου.

