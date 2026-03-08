Τουρκία: Στέλνει 6 μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα αύριο – Την ώρα της επίσκεψης Μακρόν και Μητσοτάκη στην Κύπρο
Σύμφωνα με το CNN Turk
Την αποστολή έξι αεροσκαφών F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου αποφάσισε η Τουρκία την ίδια στιγμή που θα πραγματοποιείται η τριμερής συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μακρόν – Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με το CNN Turk, o Ασκίν Μεσελί, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ψευδοκράτους, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα στείλει έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου το πρωί της Δευτέρας.
Ο Μεσελί δήλωσε ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και δεν θα επηρεάσουν την κίνηση των πολιτικών πτήσεων.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του CNN Turk, πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) δήλωσαν χθες ότι, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, εξετάζεται η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα για τη «διασφάλιση της ασφάλειας».
