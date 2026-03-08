Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Στέλνει 6 μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα αύριο – Την ώρα της επίσκεψης Μακρόν και Μητσοτάκη στην Κύπρο

Σύμφωνα με το CNN Turk

Τουρκία: Στέλνει 6 μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα αύριο – Την ώρα της επίσκεψης Μακρόν και Μητσοτάκη στην Κύπρο
DEBATER NEWSROOM

Την αποστολή έξι αεροσκαφών F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου αποφάσισε η Τουρκία την ίδια στιγμή που θα πραγματοποιείται η τριμερής συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μακρόν – Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το CNN Turk, o Ασκίν Μεσελί, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ψευδοκράτους, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα στείλει έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου το πρωί της Δευτέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μεσελί δήλωσε ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και δεν θα επηρεάσουν την κίνηση των πολιτικών πτήσεων.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του CNN Turk, πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) δήλωσαν χθες ότι, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, εξετάζεται η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα για τη «διασφάλιση της ασφάλειας».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πλεύρης: Ανάρτηση για την Ημέρα της Γυναίκας με αναφορά στο Ισλάμ – “Σεβασμός σε όσες αγωνίζονται απέναντι σε σκληρά θεοκρατικά καθεστώτα”
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Ανάρτηση για την Ημέρα της Γυναίκας με αναφορά στο Ισλάμ – “Σεβασμός σε όσες αγωνίζονται απέναντι σε σκληρά θεοκρατικά καθεστώτα”

"Όσο ανεχόμαστε την προσβολή της αξιοπρέπειας της γυναίκας από τα θεοκρατικά καθεστώτα τους δε μπορούμε να αισθανόμαστε άνετα"