Τουρκία: Στέλνει 6 μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα αύριο – Την ώρα της επίσκεψης Μακρόν και Μητσοτάκη στην Κύπρο

Την αποστολή έξι αεροσκαφών F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου αποφάσισε η Τουρκία την ίδια στιγμή που θα πραγματοποιείται η τριμερής συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μακρόν – Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το CNN Turk, o Ασκίν Μεσελί, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ψευδοκράτους, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα στείλει έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου το πρωί της Δευτέρας.

Ο Μεσελί δήλωσε ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και δεν θα επηρεάσουν την κίνηση των πολιτικών πτήσεων.