Λειψοί: Διεθνής διάκριση ως κορυφαίος βιώσιμος προορισμός σε Ελλάδα και Ευρώπη

Την θέση τους στον διεθνή τουριστικό «χάρτη» επιβεβαιώνουν οι Λειψοί, κατακτώντας μία ακόμη σημαντική διάκριση, αυτή τη φορά μέσα από το νέο κατάλογο του δημοφιλούς ιταλικού ταξιδιωτικού blog Girovagate.com που διαβάζουν εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες με ειδικά και ποιοτικά ενδιαφέροντα.

Στη συγκεκριμένη λίστα, που επιμελήθηκε ο συνιδρυτής της Εθνικής Ένωσης Ιταλών Travel Bloggers και η οποία περιλαμβάνει προτάσεις εναλλακτικών προορισμών της Ευρώπης για ταξίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι Λειψοί αναδεικνύονται σε κορυφαία επιλογή, ως ένας αυθεντικός, ανεπιτήδευτος και υψηλής ποιότητας προορισμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Girovagate.com, οι Λειψοί αποτελούν την επιτομή της «αυθεντικής Ελλάδας», ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φυσικό κάλλος του νησιού της Καλυψούς, στις μοναδικές παραλίες, την τοπική γαστρονομία και τις εμπειρίες που προσφέρουν οι θαλάσσιες δραστηριότητες και οι εκδρομές, στοιχεία που «αφήνουν άφωνο τον επισκέπτη».

Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς προέρχεται από μία διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα, η οποία διαμορφώνει τάσεις στο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό κοινό και ειδικά στην Ιταλική αγορά.

Η ίδια λίστα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προορισμούς όπως η Λαπωνία, η Σεβίλλη, η Πάρμα, η Νότια Ολλανδία, οι Άλπεις, η Τοσκάνη, η Τρανσυλβανία και η Ανκόνα, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σημασία της πρωτιάς των Λειψών ανάμεσα σε καθιερωμένους διεθνείς προορισμούς.

Η νέα προβολή εντάσσεται στην στρατηγική του Δήμου για ενίσχυση της εξωστρέφειας με όρους βιωσιμότητας.

Παράλληλα με τη διεθνή αυτή διάκριση, οι Λειψοί καταγράφουν μία ακόμη εξαιρετικά σημαντική πρωτιά σε εθνικό επίπεδο, καθώς αναδείχθηκαν ως ο πρώτος Δήμος της Ελλάδας με τις περισσότερες «απάτητες παραλίες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διάκριση αυτή προκύπτει από την εφαρμογή της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου για τις «απάτητες παραλίες», στις οποίες απαγορεύονται ομπρέλες, ξαπλώστρες, αναψυκτήρια και γενικά κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Λειψοί διαθέτουν συνολικά 23 απάτητες παραλίες, αριθμός που τους κατατάσσει στην κορυφή μεταξύ όλων των Δήμων της χώρας. Η απόφαση αυτή συνάδει με την πολυετή οργανωμένη προσπάθεια του Δήμου να προστατεύσει την ακτογραμμή διατηρώντας αναλλοίωτες παραλίες από φαινόμενα υπερεκμετάλλευσης και μαζικότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος δήλωσε σχετικά πως: «Η νέα διεθνής διάκριση από το Girovagate.com αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση ότι οι Λειψοί βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών για όσους αναζητούν την αυθεντικότητα και την ποιότητα στον τουρισμό.

Την ίδια στιγμή, η ανάδειξή μας ως ο πρώτος Δήμος της Ελλάδας με τις περισσότερες απάτητες παραλίες αποτελεί δικαίωση μιας συνειδητής πολιτικής και στρατηγικής που ακολουθούμε εδώ και χρόνια: Προστατεύουμε το φυσικό μας περιβάλλον, διατηρούμε τον χαρακτήρα του τόπου μας και επενδύουμε σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα αναβαθμίζουμε τις τουριστικές υπηρεσίες μας από πλευράς Δήμου, τοπικής κοινωνίας και επαγγελματιών, γεγονός που διαφαίνεται και από τα διαδοχικά ρεκόρ επισκεψιμότητας που καταγράφονται τα τελευταία έτη στο νησί μας. Οι Λειψοί θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα ξεχωριστό, αυθεντικό προορισμό στο Αιγαίο».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ