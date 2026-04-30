Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά;
Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Παρίσι: Λεωφορείο που οδηγούσε εκπαιδευόμενος οδηγός έπεσε στον Σηκουάνα (βίντεο)

Συγκρούστηκε με ΙΧ το οποίος έπεσε επίσης στο νερό

Παρίσι: Λεωφορείο που οδηγούσε εκπαιδευόμενος οδηγός έπεσε στον Σηκουάνα (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Στον Σηκουάνα κατάληξε ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου, μετά από λάθος χειρισμό οδηγού υπό εκπαίδευση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα στη γέφυρα Draveil, κοντά στο Quai Jean-Pierre Timbaud, στο Παρίσι. Το λεωφορείο συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα, το οποίο επίσης κατέληξε στο ποτάμι. Σύμφωνα με τις αναφορές, κανείς δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερα άτομα, ο οδηγός, ένας εκπαιδευτής και δύο επιβάτες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, με δύτες να επιχειρούν στο σημείο, καθώς το όχημα βυθιζόταν γρήγορα. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν εγκλωβισμένοι.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν το λεωφορείο πλήρως βυθισμένο, ενώ το αυτοκίνητο επέπλεε σε μικρή απόσταση. Οι δύτες πραγματοποίησαν έλεγχο τόσο στο λεωφορείο όσο και στο όχημα, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν άλλα άτομα παγιδευμένα.

Η δήμαρχος της Juvisy, Λαμία Μπεσαρσά Ρεντά, δήλωσε «συγκλονισμένη» από το συμβάν. Όπως ανέφερε, «το λεωφορείο έφευγε από τον σταθμό όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «τη χειρότερη μέρα της ζωής της».

ΔΙΕΘΝΗ

