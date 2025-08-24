Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Δύο σεισμοί 4,8 και 4,5 Ρίχτερ συγκλόνισαν τη δυτική Τουρκία

Το επίκεντρο εντοπίστηκε ανάμεσα σε Σμύρνη και Μπαλικεσίρ

DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:59

Δύο σεισμοί μεγέθους 4,8 και 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν στη δυτική Τουρκία το βράδυ της Κυριακής (24/08/2025), με διαφορά 16 λεπτών μεταξύ τους.

Οι δονήσεις προήλθαν από την περιοχή ανάμεσα στη Σμύρνη και το Μπαλικεσίρ, με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο να εντοπίζει το επίκεντρο 55 χιλιόμετρα νότια του Μπαλικεσίρ και 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης. Το εστιακό βάθος του πρώτου σεισμού ήταν 7 χιλιόμετρα και του δεύτερου 11 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Αυγούστου είχε σημειωθεί σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία.

