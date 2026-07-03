Βενεζουέλα: Διάσωση-θαύμα 8 ημέρες μετά τον φονικό σεισμό, “άντεξε σαν ήρωας” – Στους 2.595 οι νεκροί (βίντεο)

Ο απολογισμός του διπλού καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, ανέρχεται πλέον σε 2.595 νεκρούς, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, διαβεβαιώνοντας πως «κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους».

«Έχουμε 2.595 νεκρούς μέχρι σήμερα», είπε η κ. Ροδρίγκες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας πως οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται.

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Οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους. Ο ΟΗΕ ωστόσο εκτιμά πως μπορεί να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

Βγήκε ζωντανός 8 ημέρες μετά τον όλεθρο

Εν τω μεταξύ, επιζήσας του διπλού σεισμού ο οποίος έπληξε τη Βενεζουέλα κατορθώθηκε χθες Πέμπτη να ανασυρθεί από τα συντρίμμια, έπειτα από πολυήμερες προσπάθειες σωστικών συνεργείων, οκτώ ολόκληρες ημέρες μετά την καταστροφή, σπάνια χαρμόσυνη εξέλιξη με ζοφερό φόντο τους αναρίθμητους νεκρούς και την αδιανόητη καταστροφή.

Η διάσωση ήταν αποτέλεσμα εξαιρετικά περίπλοκης επιχείρησης, που άρχισε τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή διασωστών από επτά χώρες, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο στην Κάτια λα Μαρ, στην πολιτεία Λα Γουάιρα (βόρεια). Ο συγκεκριμένος τομέας είναι από αυτούς που χτυπήθηκαν πιο σκληρά από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών, που άφησαν πίσω τους σχεδόν 2.600 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, 43 ετών, βγήκε πάνω σε φορείο από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου που καταπλάκωσε το κουβούκλιο μέσα στο οποίο βρισκόταν παγιδευμένος. ¡FINALMENTE LOGRAMOS RESCATAR A HERNÁN!



Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de… pic.twitter.com/wSuGDgGUXU— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 2, 2026 ¡MILAGRO CUMPLIDO! HERNÁN YA ESTÁ FUERA DE LOS ESCOMBROS



Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Alberto Gil Flores fue rescatado con vida de Galerías Playa Grande, en La Guaira.



Hoy celebramos la vida de Hernán. Celebramos la grandeza del ser humano cuando se… pic.twitter.com/c7JAaQ7k9P ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 2, 2026

«Είναι αληθινά θαύμα», ανάσανε η σύζυγός του Γκουσμπιμάρ Γκονσάλες, εν μέσω έντονων ομαδικών συναισθηματικών αντιδράσεων.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, η σύζυγός του, Γκουσβιμάρ Γκονσάλες, δήλωσε στο CNN ότι είχε περάσει «ημέρες μεγάλης θλίψης», πιστεύοντας πως ο σύζυγός της είχε χάσει τη ζωή του.

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«Όταν έμαθα ότι ήταν ζωντανός, είδα μια αχτίδα φωτός. Άντεξε σαν ήρωας», είπε συγκινημένη, προσθέτοντας ότι τα παιδιά τους τον περιμένουν στο σπίτι.

Rescatan con vida a Hernán Gil, sepultado durante más de una semana bajo ocho plantas por el terremoto en Venezuela



📺 La actualidad del día con @AngelesBlancoTV > https://t.co/Tpy0q24uHi pic.twitter.com/Ni0UHb2XfQ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 2, 2026

Η διάσωσή του ξανάδωσε πνοή στις λιγοστές ελπίδες να βρεθούν και να σωθούν επιζήσαντες, παρότι θεωρείται πως κατά κανόνα τα θύματα που παγιδεύονται σε κτίρια που καταρρέουν ελάχιστες πιθανότητες υπάρχουν να παραμείνουν στη ζωή έπειτα από 72 ώρες.

Ο θάνατος είναι παντού. Σε δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια, διακρίνεται γραμμένο το γράμμα D, που σημαίνει deceased (αποβιώσαντες στα αγγλικά), κατά τη διεθνή ταξινόμηση σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έπειτα από σεισμούς, και βάζει τέλος στις ελπίδες πως θα βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί.

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Με «το ένα μάτι ανοικτό»

Το εύρος της καταστροφής έχει βυθίσει σε χάος μέρος της χώρας, που ήδη αντιμετώπιζε πολυετή σοβαρή οικονομική κρίση.

Οι αρχές έχουν ανοίξει κέντρα διανομής βοήθειας, όμως κάποιοι από τους επιζήσαντες λένε πως νιώθουν ότι τους υποστήριξαν περισσότεροι ξένοι και εθελοντές.

Η τραγωδία άφησε χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο — κόσμος κοιμάται σε χώρους στάθμευσης, σε γήπεδα, σε υπαίθριους αυτοσχέδιους καταυλισμούς.

Η Νοέμι Κοντρέρας, 25 ετών, πήγε σε πάρκο στο Καράκας που μεταμορφώθηκε σε καταφύγιο, αλλά δεν αισθάνεται ασφαλής. «Φοβάμαι ότι αν κοιμηθώ θα μου πάρουν το παιδί μου», λέει, καθώς κυκλοφορούν φήμες για κακοποιήσεις ανηλίκων. «Κοιμάμαι με το ένα μάτι ανοικτό», λέει η Μπετσαμπέτ Μαλένο, 39 ετών.

Πολλοί διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στις οποίες είναι αναγκασμένοι να ζουν, σε σκηνές, χωρίς επαρκή τροφή. «Κάποιες φορές καταφέρνουμε να βρούμε τρόφιμα, κάποιες όχι», εξηγεί η Νοέμι Κοντρέρας.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε αυτή την εβδομάδα επείγουσα έκκληση να συγκεντρωθούν καταρχήν 50 εκατομμύρια δολάρια, για να μπορέσει να διανείμει τρόφιμα σε περίπου 500.000 σεισμοπαθείς μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.