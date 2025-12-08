Σε Λονδίνο και Βρυξέλλες ο Ζελένσκι – “Δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία για την ανατολική Ουκρανία”

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Bloomberg ότι οι διαπραγματευτές που συζητούν το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο παραμένουν διχασμένοι σχετικά με το εδαφικό ζήτημα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο το Κίεβο χειρίζεται τη συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αμερικανικό σχέδιο απαιτεί περαιτέρω συζήτηση σχετικά με μια σειρά «ευαίσθητων ζητημάτων», συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφαλείας για τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο και του ελέγχου των ανατολικών περιοχών, δήλωσε ο Ζελένσκι στην τηλεφωνική συνέντευξη. Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

«Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ουκρανία — και δεν έχουμε μια ενιαία άποψη για το Ντονμπάς», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Bloomberg. Ο Ουκρανός ηγέτης είπε επίσης ότι το Κίεβο πιέζει για μια ξεχωριστή συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους, κυρίως τις ΗΠΑ.

«Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο εγώ – και όλοι οι Ουκρανοί – θέλουμε να λάβουμε απάντηση: Αν η Ρωσία ξεκινήσει ξανά τον πόλεμο, τι θα κάνουν οι εταίροι μας;», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Κυριακής, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ζελένσκι «δεν είναι έτοιμος» να εγκρίνει το ειρηνευτικό σχέδιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά το τέλος των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου στη Φλόριντα.

«Είμαι λίγο απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει ακόμα την πρόταση, αυτό ίσχυε πριν από λίγες ώρες. Οι άνθρωποί του την αγαπούν, αλλά εκείνος όχι», δήλωσε ο Τραμπ το βράδυ της Κυριακής, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία «θα προτιμούσε να έχει ολόκληρη την Ουκρανία» και ότι πιστεύει πως η Μόσχα «είναι εντάξει» με το ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά «δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ζελένσκι είναι εντάξει με αυτό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κρίσιμες επαφές Ζελένσκι σε Λονδίνο και Βρυξέλλες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στις Βρυξέλλες με τον γενικό γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε, όπως και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε το NATO.

Ο Ρούτε θα τους δεχθεί στην επίσημη κατοικία του, προσθέτει η Ατλαντική Συμμαχία σε ανακοίνωσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προηγουμένως, ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντήσει σήμερα στο Λονδίνο τους Ευρωπαίους συμμάχους του, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η συνάντηση αυτή αποσκοπεί στο να γίνει ένας απολογισμός «των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της αμερικανικής μεσολάβησης», ανέφερε ήδη το Σάββατο σε ανάρτησή του στο X ο Εμανουέλ Μακρόν, δεσμευόμενος να «συνεχιστεί η άσκηση πίεσης στη Ρωσία ώστε να αναγκαστεί να κάνει ειρήνη».