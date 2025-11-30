Σε εξέλιξη η συνάντηση στη Φλόριντα για το ουκρανικό – Ρούμπιο: “Στόχος μία κυρίαρχη Ουκρανία”

Το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Ελλάδος) ξεκίνησε η συνάντηση των Ουκρανών διπλωματών με Αμερικάνους αξιωματούχος στη Φλόριντα των ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη συμφωνία για ένα ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι ξεκίνησε η συνάντηση ανάμεσα στην ουκρανική αντιπροσωπεία και υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ στη Φλόριντα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συναντιούνται με μια ουκρανική αντιπροσωπεία για να συζητήσουν περαιτέρω τις λεπτομέρειες ενός προτεινόμενου ειρηνευτικού πλαισίου — συνομιλίες που έρχονται σε μια ευαίσθητη στιγμή για την Ουκρανία, καθώς συνεχίζεται το αιματοκύλισμα σε πολλές περιοχές της χώρας από την ρωσική εισβολή. HAPPENING NOW!! Rubio, hosting Ukrainian delegation in Miami, outlines conditions for a lasting settlement, emphasizing Ukrainian sovereignty, while Kyiv's top negotiator Umarov applauds the continued U.S. support 👇 pic.twitter.com/hi4DOalE85— Alex Raufoglu (@ralakbar) November 30, 2025

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες που άρχισαν σήμερα στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία έχουν στόχο να “ανοίξουν τον δρόμο” σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.

“Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία”, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την έναρξη της συνάντησης.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε από την πλευρά του ότι θέλει να συζητήσει με τους Αμερικανούς για την ασφάλεια της Ουκρανίας και την ανοικοδόμηση της χώρας. Σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, ο Ουμέροφ πρόσθεσε ότι η αντιπροσωπεία του έχει ως αποστολή “να εγγυηθεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας”.

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία “ξεκίνησαν καλά” και διεξάγονται σε “ζεστή ατμόσφαιρα”, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχι Κισλίτσια.

“Ήταν μια καλή αρχή της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Ζεστή ατμόσφαιρα, ευνοϊκή για ένα πιθανό προοδευτικό αποτέλεσμα”, έγραψε ο Σέρχι Κισλίτσια στην πλατφόρμα Χ εξαίροντας τη “σπουδαία ηγετική ικανότητα” του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Το παρασκήνιο

Στο πλαίσιο της διπλωματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στη Γενεύη πριν από μια εβδομάδα, η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει τις ενεργειακές υποδομές και τις πολιτικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία απάντησε με μια σειρά από επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις. Στις 29 Νοεμβρίου, η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία αποτελούν μέρος του «σκιώδους στόλου» για τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στις 27 Νοεμβρίου ότι οι προτάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια μελλοντική συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει ακόμη μια τελική έκδοση.

Ο Γραμματέας της NSDC, Ρουστέμ Ούμεροφ, και η ομάδα του ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 29 Νοεμβρίου για ειρηνευτικές συνομιλίες. Νωρίτερα, στις 29 Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι ενέκρινε νέα σύνθεση της ουκρανικής αντιπροσωπείας για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία με στόχο την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Ηγήθηκε ο Γραμματέας της NSDC, Ρουστέμ Ούμεροφ, μετά την παραίτηση του επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Αντρίι Γερμάκ.