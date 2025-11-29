Ο Τραμπ στέλνει Κούσνερ, Ρούμπιο και Γουίτκοφ στη Φλόριντα για τις συνομιλίες με Ουκρανούς διπλωμάτες για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντήσουν Ουκρανούς αξιωματούχους αύριο, Κυριακή, στη Φλόριντα, δήλωσε σήμερα (28/11) Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος.

Θα συνοδεύονται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, μετά την παρουσίαση από τον Ντόναλντ Τραμπ ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος καθώς ουκρανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στις ΗΠΑ για να συζητήσουν το σχέδιο αυτό.

Η αποστολή είναι σαφής, έγραψε ο Ζελένσκι στο X: «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος». The Ukrainian delegation should already be in the United States by this evening, U.S. time. The dialogue based on the Geneva points will continue. Diplomacy remains active. The American side is demonstrating a constructive approach, and in the coming days it is feasible to flesh… pic.twitter.com/7eZC5c776w November 29, 2025

Μετά την παραίτηση χθες, Παρασκευή, του προσωπάρχη του Άντριι Γερμάκ εν μέσω έρευνας για διαφθορά, ο πρόεδρος όρισε τον Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργό Άμυνας, να ηγηθεί της αντιπροσωπείας.

Η χώρα του μιλάει στις ΗΠΑ με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο που είναι δυνατό, είπε ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι «η Ουκρανία εργάζεται για μια αξιοπρεπή ειρήνη».

Με επιμονή του Κιέβου, το σχέδιο 28 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε στη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα για να επιλυθούν στην Ουάσινγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας ήταν αρχικά ο άνθρωπος-δεξί χέρι του Ζελένσκι, ο Γερμάκ, που παραιτήθηκε έπειτα από έρευνα στο σπίτι του σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς. Ο Ζελένσκι εξέδωσε ακολούθως διάταγμα αναδιοργανώνοντας την ομάδα.

Είχε επίσης διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά σε αρκετές περιπτώσεις φέτος, με αποτελέσματα στα οποία περιλαμβάνονταν ανταλλαγές αιχμαλώτων και σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο προηγούμενος επικεφαλής της διαπραγματευτικές ομάδας, ο Γερμάκ, είχε απορρίψει την απαίτηση της Ρωσίας για εδαφικές παραχωρήσεις στην ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς της Ουκρανίας ως προϋπόθεση για την ειρήνη.

Στο Παρίσι ο Ζελένσκι τη Δευτέρα (1/12)

Παράλληλα, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου στο Παρίσι τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ το Σάββατο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και για τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σε συνέχεια των συζητήσεων στη Γενεύη και του αμερικανικού σχεδίου και στενής διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Θα συζητήσουν, επίσης, την εργασία που έχει γίνει σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων», ανέφερε η γαλλική προεδρία.