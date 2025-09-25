Σε επιφυλακή η Δανία για τα drones: “Υβριδικές απειλές που ήρθαν για να μείνουν” – Εξετάζεται η εμπλοκή της Ρωσίας

Για «υβριδικές επιθέσεις που έχουν έρθει για να μείνουν και έχουν ως στόχο να διασπείρουν τον φόβο», έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας Πέτερ Χούμελγκααρντ, σχετικά με το νέο περιστατικό με drones που κατεγράφη τη νύχτα και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου του Ααλμποργκ.

Ο Δανός υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας άρχισε τη συνέντευξη Τύπου για το περιστατικό λέγοντας ότι είναι καιρός να «σταθούμε ενωμένοι». Όπως ανέφερε, τα περιστατικά αυτά είναι η συνέχεια μιας μακράς σειράς κλιμακούμενων επεισοδίων σε όλη την Ευρώπη.

Συνέχισε λέγοντας ότι οι υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα του «είναι εδώ για να μείνουν». Ο Χούμελγκαρντ πρόσθεσε ότι οι τοπικές αρχές εργάζονται για να αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες του συμβάντος. Ακόμη, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν αποκλείεται τίποτα όσον αφορά το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό.

Ο υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν δήλωσε από την πλευρά του στη συνέντευξη Τύπου ότι οι θεάσεις των drones υποδηλώνουν ότι πίσω από αυτές κρύβεται ένας επαγγελματίας. Τόνισε ότι φαίνεται να είναι κάτι συστηματικό και το περιέγραψε ως υβριδική επίθεση. Είπε ακόμη ότι οι δανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν την ικανότητα να καταρρίπτουν drones, αλλά ότι δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή κατά της Δανίας σε αυτό το στάδιο.

Νωρίτερα, οι αρχές δήλωσαν ότι τα drones στο Άαλμποργκ ακολούθησαν παρόμοιο μοτίβο με αυτά που είχαν σταματήσει τις πτήσεις στην Κοπεγχάγη.

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, που βρίσκεται στη βόρεια Δανία και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, καθώς χρησιμοποιείται τόσο για εμπορικές όσο και για στρατιωτικές πτήσεις, έκλεισε τα ξημερώματα για περίπου 3-4 ώρες τα ξημερώματα της Τετάρτης, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ τα άλλα τρία αεροδρόμια (Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ) δεν έκλεισαν.

Η αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι παρακολουθούσε στενά την κατάσταση στο Άαλμποργκ, αλλά δεν μπορούσε να προσδιορίσει τον αριθμό των drones που συμμετείχαν.

«Δεν μπορούμε ακόμη να σχολιάσουμε τον σκοπό των drones που πετούν στην περιοχή, ούτε μπορούμε να πούμε τίποτα για το ποιος είναι ο δράστης πίσω από αυτό», δήλωσε επιθεωρητής της Αστυνομίας. «Αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα καταρρίψουμε τα drones», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο ημέρες, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης είχε παρόμοια περιστατικά με drones, τα οποία προκάλεσαν ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας. Οι αρχές της Νορβηγίας έκλεισαν επίσης τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Όσλο για τρεις ώρες το βράδυ της Δευτέρας, μετά την εμφάνιση ενός drone.

«Τα drones που σταμάτησαν τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης ήταν μέρος ενός μοτίβου επίμονων διαμαχών στα σύνορά μας», δήλωσε την Τρίτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο πρέσβης της Ρωσίας στη Δανία δήλωσε ότι οι υποψίες για εμπλοκή της χώρας του στο περιστατικό ήταν αβάσιμες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε επίσης τις κατηγορίες «αβάσιμες».

Αν και οι νορβηγικές και δανικές αρχές συνεργάζονται για τα περιστατικά στην Κοπεγχάγη και το Όσλο, η έρευνά τους δεν έχει ακόμη διαπιστώσει κάποια σύνδεση, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας την Τετάρτη.