Το Ισραήλ είναι πλέον έτοιμο να εξαπολύσει τη δική του «άγρια επίθεση» με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει πως είναι έτοιμος να εξαλείψει τη Χαμάς από προσώπου γης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου το βράδυ της Τετάρτης ανέφερε σε διάγγελμά του ότι έχει παραμερίσει τις διαφορές του με την αντιπολίτευση, για να σχηματίσει μια εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης λόγω του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς.

«Αυτή τη στιγμή, είμαστε όλοι στρατιώτες του Ισραήλ. Αυτή είναι η ώρα για ενότητα. Κάθε μέλος της Χαμάς θα πρέπει να θεωρείται ήδη νεκρό. Έχουμε μπροστά μας μια μάχη με εχθρό χειρότερο από το ISIS. Βάζουμε κάθε άλλη σκέψη στην άκρη για τους πολίτες του Ισραήλ» ανέφερε αρχικά.

«Αυτό που πραγματοποίησε η Χαμάς ήταν χειρότερο από το Ισλαμικό Κράτος», σημείωσε εξιστορώντας στοιχεία ότι αποκεφάλισαν ανθρώπους, βίασαν γυναίκες, έκαψαν ανθρώπους ζωντανούς.

Επιπλέον ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την υποστήριξη των ΗΠΑ «κρίσιμη» για τον αγώνα του Ισραήλ του οποίο η «τύχη κρέμεται από μια κλωστή».

Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Πολίτες του Ισραήλ, απόψε ιδρύσαμε μια εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Ενωμένοι για το Ισραήλ. Βάζουμε στην άκρη κάθε άλλη σκέψη. Επειδή το μέλλον μας κινδυνεύει. Θα δουλέψουμε μαζί, για τους πολίτες του Ισραήλ, για το καλό της πατρίδας μας.

Είδαμε τα άγρια ζώα, οι βάρβαροι που αντιμετωπίζουμε. Πολεμάμε έναν άγριο εχθρό, χειρότερο από τον ISIS. Αγόρια και κορίτσια πυροβολήθηκαν στο κεφάλι. Άνδρες και γυναίκες κάηκαν ενώ ήταν ακόμα ζωντανοί. Νεαρά κορίτσια βιάστηκαν και σφαγιάστηκαν, πολεμιστές με κομμένα κεφάλια.

Hamas transformed an institute of knowledge into an institute of destruction.



A short while ago, the IDF struck an important Hamas operational, political and military center in Gaza—the Islamic University.



Hamas transformed a university into a training camp for weapons… pic.twitter.com/pWKxR8Dhmd