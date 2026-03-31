Σαουδική Αραβία: Προειδοποίηση των ΗΠΑ στους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους
Τι αναφέρει η ενημέρωση
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ παρακολουθεί τις αναφορές για απειλές εναντίον τοποθεσιών όπου συγκεντρώνονται Αμερικανοί πολίτες στη Σαουδική Αραβία.
Στην προειδοποίηση συμπεριλαμβάνονται ξενοδοχεία, και εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και επιχειρήσεις όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, συμβουλεύοντας τους Αμερικανούς πολίτες στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας.
