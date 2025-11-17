Σαουδική Αραβία: Λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές συγκρούστηκε με βυτιοφόρο – Αναφορές για 45 νεκρούς (βίντεο+φωτογραφίες)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε κοντά στη Μεδίνα της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ της Κυριακής, όταν λεωφορείο που μετέφερε 46 μουσουλμάνους προσκυνητές, ανάμεσά τους και Ινδούς υπηκόους, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η Αστυνομία ανέφερε σε ενημέρωσή της, πως 45 άτομα έχουν σκοτωθεί, ενώ μόλις ένα πρόλαβε να διαφύγει από το φλεγόμενο όχημα. Από τους νεκρούς, οι 23 προέρχονταν από δύο οικογένειες (18 η μια και πέντε η άλλη).

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της, η πρεσβεία της Ινδίας στη Σαουδική Αραβία χαρακτηρίστηκε «τραγικό», ενώ οι διπλωματικές αρχές της χώρας κινητοποιήθηκαν άμεσα για να παράσχουν υποστήριξη στους εμπλεκομένους προσκυνητές. Η πληροφορία για Ινδούς μεταξύ των επιβαινόντων επιβεβαιώθηκε, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ακόμη επίσημος απολογισμός των θυμάτων.

Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό με ανάρτηση στο X, σημειώνοντας: «Είμαι βαθιά λυπημένος για το τροχαίο στη Μεδίνα που αφορά Ινδούς υπηκόους. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση όλων των τραυματιών. Η πρεσβεία μας στο Ριάντ και το προξενείο μας στην Τζέντα παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια».

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η ινδική πλευρά παραμένει σε επαφή με τους Σαουδάραβες αξιωματούχους για την ενημέρωση των οικογενειών και τη διαχείριση της κατάστασης.