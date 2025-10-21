Σάλος στις ΗΠΑ: Εκπαιδευτικός «υποδύθηκε» τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ (Βίντεο)

Οργή έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στο βίντεο φαίνεται μία δασκάλα δημοτικού σχολείου στο Σικάγο να μιμείται τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, κάνοντας χειρονομία σαν να πυροβολεί τον εαυτό της στο λαιμό, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας του κινήματος No Kings.

Σε διαμαρτυρία του κινήματος No Kings συμμετείχε η Λούσι Μαρτίνεζ, μια δασκάλα στο Nathan Hale Elementary School στο Σικάγο. Τη στιγμή που ένας οδηγός φορτηγού πέρασε από μπροστά τους κρατώντας σημαία με τη φράση «Charlie Kirk, a hero» (“Τσάρλι Κερκ, ήρωας”), η Μαρτίνεζ γύρισε προς το μέρος του, έβαλε το δάχτυλό της στο λαιμό και έκανε την κίνηση πως πυροβολεί τον εαυτό της, μιμούμενη τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την New York Post, στο βίντεο φαίνονται και άλλοι διαδηλωτές να αντιδρούν υβριστικά προς τον οδηγό.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα δολοφονήθηκε ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ, ιδρυτής του Turning Point USA, όταν ο Τάιλερ Ρόμπινσον τον πυροβόλησε στον λαιμό κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Άγνωστο είναι αν η Μαρτίνεζ απολύθηκε ή αν της επιβλήθηκε κάποια πειθαρχική ποινή. Η ιστοσελίδα του σχολείου κατέβηκε λίγες ώρες αφότου το περιστατικό έγινε γνωστό στο διαδίκτυο.

Θύελλα αντιδράσεων

Viral έγινε το βίντεο με την χειρονομία, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα social media.

Ο λογαριασμός Libs of Chicago ανάρτησε: «Αυτή είναι η γυναίκα στην οποία εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας».

Ο Ράιαν Φουρνιέ, συνιδρυτής του κινήματος Students for Trump, έγραψε στο X (πρώην Twitter): «Αυτή η γυναίκα διδάσκει παιδιά. Η Λούσι είναι πλέον το τέλειο πρόσωπο του κινήματος “No Kings” – ενός κινήματος που μιλά για αγάπη, αλλά γιορτάζει τον θάνατο. Το κακό πάντα αποκαλύπτεται».