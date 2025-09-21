Τσάρλι Κερκ: LIVE η κηδεία του στην Αριζόνα παρουσία Τραμπ και πλήθους κόσμου

Ολοκληρώνεται σήμερα στην Αριζόνα η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, του συντηρητικού ακτιβιστή που δολοφονήθηκε πριν 11 ημέρες, παρουσία πλήθους κόσμου και σημαντικών πολιτικών προσωπικοτήτων, μεταξύ αυτών και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιμνημόσυνη δέηση θα πραγματοποιηθεί στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν πάνω από 100.000 άτομα. Η Μυστική Υπηρεσία, σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία, έχει λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με ενίσχυση από γειτονικές περιοχές, ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών και τακτικές δυνάμεις σε ετοιμότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελετή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Κερκ ήταν στενός σύμμαχος του Τραμπ και η παρουσία του πρώην προέδρου υπογραμμίζει τον πολιτικό αντίκτυπο του γεγονότος. Στην επιμνημόσυνη δέηση θα μιλήσουν, εκτός από τον Τραμπ, ο αντιπρόεδρος JD Vance, η χήρα του Κερκ, Έρικα, καθώς και εξέχουσες προσωπικότητες της συντηρητικής κοινότητας, όπως οι Μάρκο Ρούμπιο, Πιτ Χέγκσεθ και Τάκερ Κάρλσον.

🚨 INCREDIBLE! It’s just 4am here in Arizona, and the line for Charlie Kirk’s memorial is now a SEA of TENS OF THOUSANDS of patriots



This is HISTORIC!



America is turning out for Charlie! 🇺🇸❤️ pic.twitter.com/NnFphusR1Z— Nick Sortor (@nicksortor) September 21, 2025

Το φέρετρο του Κερκ μεταφέρθηκε από τη Γιούτα στην Αριζόνα με το Air Force Two, συνοδευόμενο από στενούς φίλους και συγγενείς, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Φοίνιξ, όπου ζούσε με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά.

Η διαδικασία προσέλευσης στο στάδιο είναι αυστηρά ελεγχόμενη, με υποχρεωτική εγγραφή που απαιτεί όνομα, email, κινητό τηλέφωνο και ταχυδρομικό κώδικα, ενώ οι πόρτες άνοιξαν νωρίς το πρωί (10 π.μ. ώρα Ελλάδος) για να υποδεχθούν το πλήθος.

Η κηδεία του Κερκ αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τις αρχές ασφαλείας, λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων και της παρουσίας σημαντικών πολιτικών προσωπικοτήτων, με τις αρχές να συγκρίνουν την οργάνωση με αυτή ενός Super Bowl.