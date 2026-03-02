Ρούτε: Το ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο των ΗΠΑ, Ισραήλ με το Ιράν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επαίνεσε την στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι υποβαθμίζει την ικανότητα της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικές και βαλλιστικές πυραύλους.

Αλλά είπε ότι το ίδιο το ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακεί. «Είναι πραγματικά σημαντικό αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ εδώ, μαζί με το Ισραήλ, επειδή αφαιρούν, υποβαθμίζουν την ικανότητα του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες, δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε στον γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό ARD στις Βρυξέλλες.

«Δεν υπάρχουν απολύτως κανένα σχέδιο για να εμπλακεί το ΝΑΤΟ σε αυτό ή να αποτελέσει μέρος αυτού, εκτός από το να κάνουν μεμονωμένοι σύμμαχοι ό,τι μπορούν για να επιτρέψουν αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί μαζί με το Ισραήλ», πρόσθεσε.