Ρούμπιο: Στόχος της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ είναι η εξάλειψη των βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έχει ως στόχο «να εξαλείψει την απειλή των βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς του Ιράν και την απειλή που θέτει το Ναυτικό τους, ιδίως για τα ναυτικά περιουσιακά στοιχεία».

«Αυτός είναι ο σαφής στόχος αυτής της αποστολής», είπε ο Ρούμπιο, παρά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η στρατιωτική επιχείρηση συνδεόταν επίσης με την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Είπε ότι το Ιράν θα απαντούσε αν «δεχόταν επίθεση», αλλά εξακολουθούσε να υποστηρίζει ότι επρόκειτο για «άμεση απειλή».

«Η άμεση απειλή ήταν ότι γνωρίζαμε ότι εάν το Ιράν δεχόταν επίθεση, και πιστεύαμε ότι θα δεχόταν επίθεση, ότι θα έρχονταν αμέσως εναντίον μας, και δεν επρόκειτο να καθίσουμε, να καθίσουμε εκεί και να δεχθούμε ένα πλήγμα πριν απαντήσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο τη Δευτέρα, πριν ενημερώσει την ομάδα ηγετών του Κογκρέσου «Συμμορία των Οκτώ».

«Η εκτίμηση που έγινε ήταν ότι αν σταθήκαμε και περιμέναμε να έρθει πρώτα αυτή η επίθεση προτού τους χτυπήσουμε, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες απώλειες», είπε ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι το να επιτραπεί στο Ιράν να συνεχίσει να αναπτύσσει τους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς του ήταν «απαράδεκτο ρίσκο» και είπε ότι ήταν σημαντικό να αναληφθεί η στρατιωτική επιχείρηση ενώ η Τεχεράνη βρίσκεται στο «πιο αδύναμο σημείο» της.