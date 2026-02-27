Ρούμπιο σε Ιράν: «Να απελευθερώσει άμεσα όλους τους αμερικανούς που κρατά παράνομα»

Μετά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έστειλε το δικό του μήνυμα προς το Ιράν.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση του ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι το Ιράν είναι ένα κράτος που υποστηρίζει την παράνομη κράτηση ατόμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα, χαρακτηρίζω το Ιράν ως Κράτος που Υποστηρίζει Παράνομες Κρατήσεις. Όταν το ιρανικό καθεστώς κατέλαβε την εξουσία πριν από 47 χρόνια, ο Αγιατολάχ Χομεϊνί εδραίωσε τον έλεγχο της εξουσίας του εγκρίνοντας την ομηρία προσωπικού των αμερικανικών πρεσβειών. Επί δεκαετίες, το Ιράν συνεχίζει να κρατάει σκληρά αθώους Αμερικανούς, καθώς και πολίτες άλλων εθνών, για να τους χρησιμοποιήσει ως πολιτικό μοχλό εναντίον άλλων κρατών. Αυτή η αποτρόπαια πρακτική πρέπει να τερματιστεί» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ο Πρόεδρος Τραμπ εξέδωσε Εκτελεστικό Διάταγμα για την Προστασία των Αμερικανών Υπηκόων από Παράνομη Κράτηση στο Εξωτερικό το περασμένο φθινόπωρο και το Κογκρέσο στη συνέχεια ψήφισε τον Νόμο για την Καταπολέμηση της Παράνομης Κράτησης του 2025, εξουσιοδοτώντας το Υπουργείο να χαρακτηρίσει το Ιράν ως Κράτος που Χορηγεί Παράνομη Κράτηση. Εάν το Ιράν δεν σταματήσει, θα αναγκαστούμε να εξετάσουμε πρόσθετα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού γεωγραφικού περιορισμού ταξιδιών στη χρήση αμερικανικών διαβατηρίων προς, μέσω ή από το Ιράν.

Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να σταματήσει να κρατά ομήρους και να απελευθερώσει όλους τους Αμερικανούς που κρατούνται άδικα στο Ιράν, βήματα που θα μπορούσαν να τερματίσουν αυτόν τον χαρακτηρισμό και τις συναφείς ενέργειες. Το ενθαρρύνουμε να το πράξει. Κανένας Αμερικανός δεν πρέπει να ταξιδέψει στο Ιράν για κανέναν λόγο. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τους Αμερικανούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ιράν να φύγουν αμέσως».