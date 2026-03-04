Ρούμπιο: Απαράδεκτες οι επιθέσεις στην Τουρκία μετά την εκτόξευση πυραύλου από το Ιράν

Θέση για την εκτόξευση πυραύλου, που αναχαιτίστηκε από την Τουρκία πήρε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Συγκεκριμένα, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά της κυριαρχίας της Τουρκίας, συμμάχου του ΝΑΤΟ, είναι «απαράδεκτες», μετά την κατάρριψη από τη συμμαχία ενός ιρανικού πυραύλου, ο οποίος, σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο, είχε παρεκκλίνει της πορείας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι «οι επιθέσεις σε κυρίαρχο έδαφος της Τουρκίας ήταν απαράδεκτες και δεσμεύτηκε για πλήρη υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.