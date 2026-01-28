Ρουμάνικο ΜΜΕ: Οι αναφορές για ναρκωτικά και ποτά μέσα στο βαν των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

Μια νέα τροπή φέρνει στο φως ρουμάνικο ΜΜΕ την Τετάρτη 28/1 καθώς κάνει λόγο για ύπαρξη ναρκωτικών και ποτών μέσα στο βανάκι που μετέφερε τους φίλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία την Τρίτη 27/1.

Την ώρα που η Ελλάδα πενθεί τον θάνατο επτά παλικαριών που είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους προς την Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας στον αγώνα με την Λιόν, αλλά σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ένα ρουμανικό ΜΜΕ έρχεται να μεταφέρει μια πληροφορία σχετικά με το τι βρέθηκε μέσα στο βανάκι όπου ήταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το Digi24 οι ρουμανικές αρχές εντόπισαν μέσα στο βαν και σε βαλίτσες, ποσότητες κάνναβης, μπουκάλια βότκας και ενεργειακά ποτά. Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές ο 29χρονος οδηγός του οχήματος βρισκόταν υπό την επήρεια κάνναβης.

«Στο μίνι λεωφορείο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα, φέρεται να βρέθηκαν απαγορευμένες ουσίες, διεγερτικά και αλκοόλ.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, ο επιβάτης στο δεξί μπροστινό μέρος του μίνι λεωφορείου φέρεται να δήλωσε ότι ο οδηγός είχε επίσης πάρει μερικές ρουφηξιές από ένα τσιγάρο κάνναβης πριν από το ατύχημα, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 29χρονος οδηγός που οδηγούσε αυτό το μίνι λεωφορείο βρέθηκε επίσης θετικός σε απαγορευμένες ουσίες, μετά την ανάλυση στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής» υποστηρίζεται στο δημοσίευμα της ρουμάνικης ιστοσελίδας.

«Παράλληλα, οι εικόνες από το δυστύχημα αναλύονται από τις αρχές δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, για να διαπιστωθεί πώς συνέβη η συμφορά και γιατί ο οδηγός δεν επέστρεψε στη λωρίδα του και κατευθύνθηκε απευθείας προς το φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Εξετάζονται περισσότερες υποθέσεις, τόσο ανθρώπινο λάθος, όσο και μια πιθανή τεχνική βλάβη. Όλα αυτά τα στοιχεία αναλύονται τώρα σε ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια», αναφέρει ο δημοσιογράφος του Digi24, Μιχάι Βάλουσεσκου.

«Δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη ενημέρωση και κανείς στην Ελληνική Πρεσβεία στη Ρουμανία δεν έχει πληροφορηθεί κάτι σχετικό», δήλωσε από την πλευρά της η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Ευαγγελία Γραμματίκα.

Πάντως σε κάθε περίπτωση το μεγάλο πρόβλημα, σύμφωνα και με Ρουμάνους πολίτες αλλά και ειδικούς είναι η κατάσταση της Εθνικής Οδού της Ρουμανίας, η οποία δεν περιέχει κάποιο διαχωριστικό ανάμεσα στις δυο διαφορετικής κατεύθυνσης λωρίδες κυκλοφορίας. Όπως έχει χαρακτηριστεί είναι ένας δρόμος αιματοβαμμένος όπου περισσότεροι από 70 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους περνώντας από εκεί κάθε χρόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος:

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας ήταν από 20 έως 30 ετών

Οι σοροί των επτά οπαδών έχουν ταυτοποιηθεί. Ο Βασίλης Πάλο, ο Χρήστος Ζέπος, ο Βασίλης Μολντοβάνοφ και ο Γιώργος Κεσσανίδης είναι τέσσερις από τους επτά οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» που έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα. Όλοι τους κάτω από 30 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασίλης Μολτνοβάνοφ

Βασίλης Πάλο

Χρήστος Ζέσιος

Γιώργος Κεσανίδης

Τραγικές φιγούρες του δυστυχήματος οι συγγενείς των επτά θυμάτων, που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι οι αγαπημένοι τους χάθηκαν ακολουθώντας την αγαπημένη ομάδα τους.

Τα ονόματα των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο της Ρουμανίας, αλλά και αυτό του οπαδού που έφυγε από τη ζωή στο άκουσμα της είδησης, γράφτηκαν σε φανέλες της ομάδας και τοποθετήθηκαν στην μπουτίκ της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην πόλη Τιμισοάρα. Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, το βαν κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 και επιχείρησε προσπέραση άλλου οχήματος.

Κατά την προσπάθεια επιστροφής στη λωρίδα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με φορτηγό. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός του μίνι λεωφορείου συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ, με έναν να φέρει ελαφρά τραύματα και δύο να νοσηλεύονται με σοβαρότερες κακώσεις.