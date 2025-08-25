Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ρωσία: Σεισμός 6,3 βαθμών στα ανοιχτά των Κουρίλων Νήσων

Με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων

Ρωσία: Σεισμός 6,3 βαθμών στα ανοιχτά των Κουρίλων Νήσων
Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά των Κουρίλων Νήσων της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

