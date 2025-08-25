Ρωσία: Σεισμός 6,3 βαθμών στα ανοιχτά των Κουρίλων Νήσων
Με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων
Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά των Κουρίλων Νήσων της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).
Prelim M6.7 earthquake hits east of Kuril Islands, Russia… pic.twitter.com/AcbkBM4ZehΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 25, 2025
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
