Ρωσία: Σεισμός 6,3 βαθμών στα ανοιχτά των Κουρίλων Νήσων

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά των Κουρίλων Νήσων της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Prelim M6.7 earthquake hits east of Kuril Islands, Russia… pic.twitter.com/AcbkBM4Zeh ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 25, 2025

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.