Ρωσία: «Ο Αντίχριστος με ράσο» – Σφοδρή επίθεση στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Με ανακοίνωση του το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Συγκεκριμένα, τον χαρακτηρίζει ως «Αντίχριστο με ράσο», λέγοντας ότι «διαλύει το σώμα της Εκκλησίας, έχει συμμάχους εθνικιστές και νεοναζί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Γραφείο Τύπου της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσικής Ομοσπονδίας αναφέρει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η SVR, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, ο οποίος διέλυσε την Ορθόδοξη Ουκρανία, συνεχίζει τις σχισματικές του δραστηριότητες εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Τώρα έχει στρέψει το βλέμμα του στα κράτη της Βαλτικής. Αυτός ο «ενσαρκωμένος διάβολος» έχει εμμονή με την εκδίωξη της Ρωσικής Ορθοδοξίας από τα κράτη της Βαλτικής, εγκαθιδρύοντας στη θέση της εκκλησιαστικές δομές που βρίσκονται πλήρως υπό τον έλεγχο του Φαναρίου.

Σε αυτό, υποστηρίζεται πλήρως από τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες τροφοδοτούν ενεργά τα ρωσοφοβικά αισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες. Με την υποκίνησή τους, ο Βαρθολομαίος, βυθισμένος στο θανάσιμο αμάρτημα του σχίσματος, βρήκε κοινό έδαφος με τις αρχές των χωρών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο. Βασιζόμενος σε ιδεολογικούς συμμάχους με τη μορφή τοπικών εθνικιστών και νεοναζί, επιχειρεί να αποσπάσει τις Λιθουανικές, Λετονικές και Εσθονικές Ορθόδοξες Εκκλησίες από το Πατριαρχείο Μόσχας, δελεάζοντας τους ιερείς και τα ποίμνιά τους στις μαριονέτες θρησκευτικές δομές που δημιούργησε τεχνητά η Κωνσταντινούπολη.

Οι επιθετικές φιλοδοξίες του «Αντίχριστου της Κωνσταντινούπολης» δεν περιορίζονται στην Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής. Η προδοσία του εξαπλώνεται σταδιακά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Προκειμένου να καταφέρει πλήγμα στην «ιδιαίτερα πεισματάρα» Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη «Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου».

Οι εκκλησιαστικοί κύκλοι σημειώνουν ότι ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας. Με αυτόν τον τρόπο, μοιάζει με τους ψευδοπροφήτες που αναφέρονται στην Επί του Όρους Ομιλία: «Έρχονται σε εσάς με ενδύματα προβάτων, εσωτερικά όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. … Από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε».