Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Η Μόσχα προτρέπει την Ουάσινγκτον να απελευθερώσει τον Μαδούρο και τη σύζυγό του

Το μήνυμα προς τις ΗΠΑ

Ρωσία: Η Μόσχα προτρέπει την Ουάσινγκτον να απελευθερώσει τον Μαδούρο και τη σύζυγό του
DEBATER NEWSROOM

Η Ρωσία προέτρεψε τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

«Βάσει επιβεβαιωμένων αναφορών ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται στις ΗΠΑ, προτρέπουμε εντόνως την αμερικανική ηγεσία να επανεξετάσει τη θέση της και να απελευθερώσει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο μιας κυρίαρχης χώρας και τη σύζυγό του», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

