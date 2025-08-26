Ρωσία: Φορτηγό εκρήγνυται σε αυτοκινητόδρομο – Τουλάχιστον ένας νεκρός, δείτε το βίντεο
Δύο ακόμη τραυματίες
Σκηνές τρόμου καταγράφηκαν σε αυτοκινητόδρομο της Ρωσίας όπου φορτηγό εξερράγη έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο.
Το τραγικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που πραγματικά σοκάρει.
Το βίντεο δείχνει το φορτηγό που μεταφέρει υγροποιημένο διοξείδιο του άνθρακα να συγκρούεται με ένα όχημα μεταφοράς αυτοκινήτων και να εκρήγνυται σε έναν αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ.
Ο τραγικός απολογισμός από το δυστύχημα είναι ένα άτομο νεκρό και δύο τραυματίες
