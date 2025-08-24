Εγνατία Οδός: Στις φυλακές Κομοτηνής ο Βούλγαρος οδηγός για το φρικτό τροχαίο με τους τρεις νεκρούς

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 56χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού για το φρικτό τροχαίο δυστύχημα με τους τρεις νεκρούς στην Εγνατία Οδό.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα (18.08) στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου και από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης απανθρακώθηκαν τρία άτομα και άλλα δύο τραυματίστηκαν.

Τραυματίας ήταν και ο 56χρονος Βούλγαρος που νοσηλεύθηκε στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής. Εκεί τον επισκέφθηκε η εισαγγελέας Ξάνθης και του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Βούλγαρος οδηγός πήρε εξιτήριο το πρωί του Σαββάτου (23.08) και θα οδηγηθεί στις φυλακές Κομοτηνής. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες και τα αποτελέσματά τους ενδέχεται να αλλάξουν την κατηγορία και να αναβαθμιστεί σε κακούργημα.

Παράλληλα, έχει οριστεί και πραγματογνώμονας, ο οποίος θα προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό την ώρα του δυστυχήματος.