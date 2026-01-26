Ρωσία: Δραματική διάσωση παιδιού από όχημα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά (βίντεο)

Σκηνή από ταινία δράσης θυμίζει η διάσωση ενός παιδιού από ταξί που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στο Ναγκεστάν της Ρωσίας, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνονται δύο άνδρες, ο ένας μόνο με τα εσώρουχά του, να έχουν κρεμαστεί από μια μεταλλική δοκό και να πιάνουν το παιδί, βγάζοντάς το έξω από το ταξί που παρασυρόταν από το νερό στο κανάλι της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία.

Passersby rescued a woman and child from a sinking taxi in Dagestan's October Revolution Canal. Witnesses risked falling or hypothermia to save them. The driver escaped on his own. An investigation is underway. ❤️ to the heroes! pic.twitter.com/jpDFiP9pbs— Телеканал 360.ru (@360tv) January 26, 2026

Στη συνέχεια, το παρέδωσαν σε έναν τρίτο άνδρα που το έβγαλε με ασφάλεια στη στεριά.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, οι ερασιτέχνες διασώστες έβγαλαν με ασφάλεια και τη μητέρα του παιδιού που ήταν μέσα στο ταξί ενώ κατά τις ίδιες πηγές, ζωντανός βγήκε και ο οδηγός του οχήματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους διασώστες ονομάζεται Assadulla Magomedov, εκπαιδευόμενος από τη σχολή Abdulmanap Nurmagomedov, που έχει πάρει το όνομά της από έναν θρυλικό προπονητή MMA.