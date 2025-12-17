Ρομπ Ράινερ: Αντιμέτωπος ακόμα και με τη θανατική ποινή ο Νικ Ράινερ για την δολοφονία των γονιών του

Βαρύς αναμένεται να είναι ο πέλεκυς της δικαιοσύνης για τον Νικ Ράινερ που σκότωσε τους γονείς του Ρομπ Ράινερ και Μισέλ μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, καθώς μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος ακόμα και θανατική ποινή.

Την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, οι εισαγγελικές αρχές τού απήγγειλαν δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής ή ακόμη και τη θανατική ποινή.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν έχει ληφθεί απόφαση για το αν η εισαγγελία θα ζητήσει τη θανατική ποινή.

Ο δικηγόρος του Νικ Ράινερ, Άλαν Τζάκσον, ανέφερε ότι ο πελάτης του δεν έλαβε ιατρική έγκριση για να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση του ιατρικού ζητήματος, χαρακτηρίζοντάς το απλώς «διαδικαστικό».

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση χωρίς αντίσταση, σύμφωνα με τον υπαρχηγό της Αστυνομίας του Λος Άντζελες, Άλαν Χάμιλτον. Έχει προφυλακιστεί χωρίς δυνατότητα εγγύησης.

Την ημέρα της σύλληψής του, η αδελφή του Ρόμι, 27 ετών, η οποία εντόπισε τις σορούς των γονιών τους, φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι ο αδελφός της «θα έπρεπε να θεωρηθεί ύποπτος», χαρακτηρίζοντάς τον «επικίνδυνο».

Είχε μπει 18 φορές σε κέντρο αποτοξίνωσης ως έφηβος

Ο Νικ φέρεται να επέμενε ότι μπορούσε να λάβει θεραπεία στο σπίτι και δεν ήθελε να μπει ξανά σε κέντρο αποτοξίνωσης. Σύμφωνα με φίλους, ο Ρομπ ανησυχούσε ολοένα και περισσότερο ότι ο γιος του – ο οποίος έχει μακρύ ιστορικό ψυχικής ασθένειας και εθισμού στην ηρωίνη και την κοκαΐνη – είχε επιστρέψει στα ναρκωτικά και «φοβόταν» για το τι θα μπορούσε να κάνει στη συνέχεια, καθώς γινόταν ολοένα και πιο ασταθής.

Ο Νικ, ένα από τα τρία παιδιά του ζευγαριού, ζούσε κατά διαστήματα στο σπίτι των γονιών του. Μιλούσε ανοικτά για την εμπειρία του στην αντιμετώπιση της τοξικομανίας που χρονολογείται από την ηλικία των 15 ετών. Σε podcast δήλωνε ότι ακολούθησε 18 κύκλους απεξάρτησης κατά την διάρκεια των εφηβικών του χρόνων.

Ο Νικ Ράινερ διηγιόταν επίσης ανέκδοτα από την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του. Μία φορά είχε διηγηθεί σε άλλο podcast το 2018 ότι, αφού πέρασε μέρες ξάγρυπνος λόγω της κατανάλωσης κοκαΐνης, άρχισε να χτυπά ό,τι του έπεφτε στα χέρια στο σπίτι των γονιών του.

Όταν αρνιόταν να ακολουθήσει αγωγή απεξάρτησης κατά την διάρκεια της εφηβείας του βρισκόταν μερικές φορές στον δρόμο ή σε δομές φιλοξενίας.

Άστεγος στο δρόμο

Οταν ο Νικ Ράινερ αρνήθηκε να επιστρέψει σε κέντρο αποτοξίνωσης, αναγκάστηκε να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. «Ήμουν άστεγος στο Μέιν. Ήμουν άστεγος στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήμουν άστεγος στο Τέξας», είπε σε μια συνέντευξη του 2016. «Περνούσα νύχτες στο δρόμο. Πέρασα εβδομάδες στο δρόμο. Δεν ήταν διασκεδαστικό. Αν ήθελα να το κάνω με τον δικό μου τρόπο και να μην πηγαίνω στα προγράμματα που μου πρότειναν, τότε έπρεπε να είμαι άστεγος».

Ο Ράινερ είχε δηλώσει κάποτε στο περιοδικό People: «Αυτό με έκανε αυτό που είμαι τώρα, το να πρέπει να αντιμετωπίσω αυτά τα πράγματα. Γνώρισα απίστευτα υπέροχους ανθρώπους εκεί, τόσο έξω από το στοιχείο μου».

Το 2015, ο Ρομπ και ο Νικ Ράινερ συνεργάσθηκαν στην ταινία «Being Charlie», εμπνευσμένη από την περιπέτεια του Νικ με τα ναρκωτικά.