Ρεζά Παχλαβί: Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι η κυβέρνηση και θα πέσει – Επιστρέφω στο Ιράν

To διάγγελμα του μετά τις διαδηλώσεις στη χώρα

Ρεζά Παχλαβί: Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι η κυβέρνηση και θα πέσει – Επιστρέφω στο Ιράν
DEBATER NEWSROOM

Το δικό του μήνυμα για τις διαδηλώσεις στο Ιράν έστειλε με διάγγελμα του ο εξόριστος πρώην πρίγκιπας διάδοχος Ρεζά Παχλαβί.

Συγκεκριμένα, ο Παχλαβί τόνισε μεταξύ άλλων πως «οι γενναίοι συμπατριώτες μου… χρειάζονται την επείγουσα βοήθειά σας αυτή τη στιγμή», ενώ πρόσθεσε ότι:

«Σήμερα, καθώς οι συμπατριώτες μου με καλούν να αναλάβω την ηγεσία, επιβεβαιώνω την υπόσχεση που έδωσα, αναλαμβάνοντας να ηγηθώ του κινήματος που θα ανακτήσει τη χώρα μας από την εχθρική αντιιρανική δύναμη που την καταλαμβάνει και σκοτώνει τα παιδιά της.

Θα επιστρέψω στο Ιράν. Βρίσκομαι σε μοναδική θέση για να εξασφαλίσω μια σταθερή μετάβαση. Αυτή δεν είναι η δική μου άποψη. Είναι η ετυμηγορία που εξέδωσε δυνατά και καθαρά ο λαός μπροστά στις σφαίρες».

