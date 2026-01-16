Ρεζά Παχλαβί: Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι η κυβέρνηση και θα πέσει – Επιστρέφω στο Ιράν

Το δικό του μήνυμα για τις διαδηλώσεις στο Ιράν έστειλε με διάγγελμα του ο εξόριστος πρώην πρίγκιπας διάδοχος Ρεζά Παχλαβί.

Συγκεκριμένα, ο Παχλαβί τόνισε μεταξύ άλλων πως «οι γενναίοι συμπατριώτες μου… χρειάζονται την επείγουσα βοήθειά σας αυτή τη στιγμή», ενώ πρόσθεσε ότι:

«Σήμερα, καθώς οι συμπατριώτες μου με καλούν να αναλάβω την ηγεσία, επιβεβαιώνω την υπόσχεση που έδωσα, αναλαμβάνοντας να ηγηθώ του κινήματος που θα ανακτήσει τη χώρα μας από την εχθρική αντιιρανική δύναμη που την καταλαμβάνει και σκοτώνει τα παιδιά της.

Θα επιστρέψω στο Ιράν. Βρίσκομαι σε μοναδική θέση για να εξασφαλίσω μια σταθερή μετάβαση. Αυτή δεν είναι η δική μου άποψη. Είναι η ετυμηγορία που εξέδωσε δυνατά και καθαρά ο λαός μπροστά στις σφαίρες».